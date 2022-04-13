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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российсие войска ночью обстреляли ж/д станцию в центральной Украине, график и маршрут 17 поездов изменили – глава "Укрзалізниці"

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Изменен график и маршрут ряда поездов
Изменен график и маршрут ряда поездов
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

В ночь на 13 апреля российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине. Об этом сообщил глава "Укрзалізниці" Александр Камышин в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине. Из соображений безопасности мы изменили маршрут и график для 17 пассажирских поездов", – говорится в сообщении.

Это привело к задержке этих поездов, самая длительная составила семь часов 23 минуты. 

"Но для нас сейчас безопасность – ключевой приоритет. Никто из наших пассажиров и железнодорожников не пострадал в результате обстрелов. И это главное", – заявил Камышин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Укрзалізниця, железная дорога, обстрелы, война России против Украины, Александр Камышин
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