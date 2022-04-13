В Сумской области российские оккупанты убили более 100 мирных жителей, тела погибших находят со связанными руками и следами пыток – ОВА

Живицкий об оккупации населенных пунктов Сумской области: Люди ночевали на болотах где-то, прятались на сельхозпредприятиях, в силосных ямах, потому что все обстреливалось Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом глава Сумской областной государственной (военной) администрации Дмитрий Живицкий сообщил в ходе брифинга, который транслировал "Укринформ".

"Погибло более 100 мирных жителей, но, к сожалению, эта цифра увеличивается с каждым днем, потому что находят тела со связанными руками, со следами пыток, расстрелянные выстрелами в голову, это страшные вещи. Многие пропали без вести", – сказал он.

По словам Живицкого, оккупанты также захватили в плен некоторых жителей региона. Он не назвал число пленных, но сказал, что переговорная группа занимается вопросом освобождения людей.

"Очень много граждан, о судьбе которых мы вообще ничего не знаем – на дорогах и трассах, в лесах найдены расстрелянные машины, а что случилось с людьми из этих машин, неизвестно. В больницах много раненых, много наших раненых в больницах соседних областей. Очень серьезная психологическая травма у людей, которые пережили оккупацию. Через населенные пункты которых проезжали колонны из тысяч единиц вражеской техники. Оккупанты обстреливали все вокруг, стреляли из танков, автоматов, гранатометов по мирным жителям, по старикам с детьми. Люди не были в своих домах, они ночевали, спали на болотах где-то, прятались на сельхозпредприятиях, в силосных ямах, потому что все обстреливалось с танков, гранатометов, пулеметов, автоматов. Это был террор и ужас, что совершали россияне у нас в регионе", – добавил он.

По словам Живицкого, оккупанты уничтожили инфраструктуры, "по очень грубым оценкам", примерно на 10 млрд грн.

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