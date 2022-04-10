Шмыгаль: Направляем из резервного фонда первый 1 млрд грн на восстановление освобожденных территорий

"Направляем из резервного фонда первый 1 млрд грн на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры", – написал он.
Премьер отметил, что Киевская область получит 400 млн грн, Черниговская и Сумская – по 250 млн грн, Житомирская – 100 млн грн.
"Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для возобновления [подачи] тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды", – объяснил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что "это только первый этап и предстоит еще много работы по капитальному восстановлению" страны.
"К этому мы приступим сразу после победы", – заявил Шмыгаль.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Масштабное вторжение в Украину российских войск началось 24 февраля. В начале апреля Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов ряд областей на севере страны.
5 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук писала, что опосредованные потери экономики Украины в результате войны составляют около $600 млрд.