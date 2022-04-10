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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль: Направляем из резервного фонда первый 1 млрд грн на восстановление освобожденных территорий

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Деньги выделяются четырем областям, в том числе Киевской
Деньги выделяются четырем областям, в том числе Киевской
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины выделил 1 млрд грн на восстановление освобожденных от российских оккупантов территорий. Об этом 10 апреля сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Направляем из резервного фонда первый 1 млрд грн на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры", – написал он.

Премьер отметил, что Киевская область получит 400 млн грн, Черниговская и Сумская – по 250 млн грн, Житомирская – 100 млн грн.

"Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для возобновления [подачи] тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды", – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что "это только первый этап и предстоит еще много работы по капитальному восстановлению" страны.

"К этому мы приступим сразу после победы", – заявил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/526583335698445

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Масштабное вторжение в Украину российских войск началось 24 февраля. В начале апреля Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов ряд областей на севере страны.

5 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук писала, что опосредованные потери экономики Украины в результате войны составляют около $600 млрд.

Теги: Кабинет Министров, война, экономика, Сумская область, Киевская область, Житомирская область, электроэнергия, Черниговская область, вторжение, ремонт, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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