Шмыгаль: Направляем из резервного фонда первый 1 млрд грн на восстановление освобожденных территорий

Деньги выделяются четырем областям, в том числе Киевской Фото: ЕРА

"Направляем из резервного фонда первый 1 млрд грн на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры", – написал он.

Премьер отметил, что Киевская область получит 400 млн грн, Черниговская и Сумская – по 250 млн грн, Житомирская – 100 млн грн.

"Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для возобновления [подачи] тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды", – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что "это только первый этап и предстоит еще много работы по капитальному восстановлению" страны.

"К этому мы приступим сразу после победы", – заявил Шмыгаль.

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