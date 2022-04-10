В Сумской области комендантский час будет действовать с 21.00 до 5.00 – ОВА

"С 11 апреля комендантский час вводится с 21.00 до 5.00. Напомним, в установленное время суток запрещено пребывание граждан на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков, а также движение транспортных средств", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 апреля глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что область полностью освобождена от российских оккупантов.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что в некоторых населенных пунктах Киевской, Черниговской и Сумской областей, которые были под российской оккупацией, преступления оккупантов были даже хуже, чем зверства нацистов во время Второй мировой войны.