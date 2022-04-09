Две бригады энергетиков в Украине подорвались на минах

Сотрудники коммунальных служб сейчас работают с риском для жизни Фото: oblenergo.kharkov.ua

В Сумской области 7 апреля сотрудники "Сумыоблэнерго", выехавшие на локацию, чтобы возобновить электроснабжение, подорвались на противотанковой мине, оставленной российскими оккупантами.

Один погиб, двое были ранены и госпитализированы, еще двое получили контузию, сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий.

"Я еще раз подчеркиваю: территория Сумщины пока не безопасна! Российские военные оставили много боеприпасов и заминированных участков", – написал Живицкий.

В Харьковской области 8 апреля бригада энергетиков, которая также ехала на ремонт электросети, взорвалась на мине по дороге в Дергачи. Двое работников ранены, сообщили в пресс-службе "Харьковоблэнерго".

"По предварительным данным, служебный пикап на грунтовой дороге наехал на мину. В результате взрыва два работника Дергачевского РЭС получили ранения, их доставили в больницу. От автомобиля осталась куча железа", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что специалисты "Харьковоблэнерго" с начала войны ежедневно работают в зоне боевых действий, неоднократно попадая под обстрелы.

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