ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Две бригады энергетиков в Украине подорвались на минах

Сотрудники коммунальных служб сейчас работают с риском для жизни
Сотрудники коммунальных служб сейчас работают с риском для жизни
Фото: oblenergo.kharkov.ua

В Харьковской и Сумской областях сотрудники местных облэнерго пострадали от мин, один человек погиб.

В Сумской области 7 апреля сотрудники "Сумыоблэнерго", выехавшие на локацию, чтобы возобновить электроснабжение, подорвались на противотанковой мине, оставленной российскими оккупантами.

Один погиб, двое были ранены и госпитализированы, еще двое получили контузию, сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий. 

"Я еще раз подчеркиваю: территория Сумщины пока не безопасна! Российские военные оставили много боеприпасов и заминированных участков", – написал Живицкий.

В Харьковской области 8 апреля бригада энергетиков, которая также ехала на ремонт электросети, взорвалась на мине по дороге в Дергачи. Двое работников ранены, сообщили в пресс-службе "Харьковоблэнерго".

"По предварительным данным, служебный пикап на грунтовой дороге наехал на мину. В результате взрыва два работника Дергачевского РЭС получили ранения, их доставили в больницу. От автомобиля осталась куча железа", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что специалисты "Харьковоблэнерго" с начала войны ежедневно работают в зоне боевых действий, неоднократно попадая под обстрелы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Сумская область, Харьковская область, минирование, Харьковоблэнерго, война России против Украины, мины, Сумыоблэнерго
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ
"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ
Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину
Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину
  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи
  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи
Украинский кот Степан номинирован на престижную премию в индустрии блогеров. Деньги от продажи билетов будут переданы украинцам
Украинский кот Степан номинирован на престижную премию в индустрии блогеров. Деньги от продажи билетов будут переданы украинцам
  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам
  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ это нацизм и экстремизм
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм
"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах
"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах
  Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела
  Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела
"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео
"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео
"Это не остановит меня в борьбе против фашистских подонков". Поляковой заблокировали Instagram после освещения преступлений оккупантов
"Это не остановит меня в борьбе против фашистских подонков". Поляковой заблокировали Instagram после освещения преступлений оккупантов
"Вступайте в огородные войска Украины". Грубич поддержал благотворительную инициативу для украинцев "Сад Победы"
"Вступайте в огородные войска Украины". Грубич поддержал благотворительную инициативу для украинцев "Сад Победы"
Картофельный лаваш. Простой рецепт от кулинарного эксперта
Картофельный лаваш. Простой рецепт от кулинарного эксперта
  Влада Седан: Мои родные живы, но я не представляю, что происходит с теми, кто потерял детей, родителей, дома. Кто-то потерял смысл жизни
  Влада Седан: Мои родные живы, но я не представляю, что происходит с теми, кто потерял детей, родителей, дома. Кто-то потерял смысл жизни
"Солнышко наше! Я обожаю тебя!" Сумская посвятила пост 40 дням со смерти матери
"Солнышко наше! Я обожаю тебя!" Сумская посвятила пост 40 дням со смерти матери
  Нардеп Беленюк о нападении РФ на Украину: Нас накануне предупреждали о том, что это возможно. Я не мог в это поверить
  Нардеп Беленюк о нападении РФ на Украину: Нас накануне предупреждали о том, что это возможно. Я не мог в это поверить
  "Он очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским
  "Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки" (68839)
2
"Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским (60687)
3
Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец (32083) G
4
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию (18446)
5
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению (17276)
6
Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте (12378)
7
"Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек (12291) G
8
"Она бы еще жила. Путин забрал у меня самое родное". Бедняков сообщил о смерти матери, которая была в оккупированном Мариуполе (12065)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS