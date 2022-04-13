Оккупанты расстреляли семерых людей в селе в Херсонской области и взорвали дом – Офис генпрокурора

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ расстреляли в жилом доме шестерых мужчин и одну женщину. После этого, чтобы скрыть преступление, оккупанты взорвали дом с телами расстрелянных людей.

Открыто уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств происшествия и идентификации погибших", – говорится в сообщении.

О трагедии пишет также Херсонская облгосадминистрация со ссылкой на местных жителей. По словам очевидцев, оккупанты зашли в дом на окраине села и расстреляли людей, "а потом, чтобы скрыть свое преступление, снесли дом".

"По сообщениям жителей Правдино, в селе просто катастрофа, люди в критическом состоянии. Оккупанты уничтожают здания, есть пострадавшие, к которым даже скорая помощь не приезжает. Нет подвоза продуктов, медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Также, по данным администрации, в этом и близлежащих селах Таврическое и Новая Заря сейчас нет электричества, воды и газа.

"Разной степени повреждения и разрушения получили около 90 жилых домов в селе Правдино. Повреждены школа, детский сад, дом культуры и административное здание Правдинского старостата. Со старостатом связь отсутствует", – добавили в администрации.

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