На связь вышел староста общины, которого российские оккупанты захватили в Херсонской области

"С приятной новостью сегодня к вам обращаемся. Виктор Васильевич Маруняк, которого удерживали в плену принудительно военные Российской Федерации, сегодня возвращается к нам. Вышел на связь", – сказала она.
Более детальную информацию представитель ОТО пообещала предоставить дополнительно.
"Ожидаем еще приятных новостей относительно других наших задержанных", – подчеркнула она.
Движение "Чесно" отмечает в Facebook, что Маруняка оккупанты забирали два раза, второй раз – 21 марта.
"Его избивали. 23 марта россияне привели Маруняка домой и подбросили ему гранаты, пригрозив 20 годами тюрьмы, а затем снова забрали в неизвестном направлении", – сказано в посте.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорила, что в плену российских оккупантов находится около 1700 украинских солдат и гражданских лиц, среди задержанных 500 женщин. По ее словам, россияне удерживают священников, журналистов, активистов, городских голов и обычных гражданских.
Министр объяснила, что РФ хочет использовать этих людей как фонд обмена, но Украина не имеет пленных гражданских российских граждан для обмена.