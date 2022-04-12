На связь вышел староста общины, которого российские оккупанты захватили в Херсонской области

"С приятной новостью сегодня к вам обращаемся. Виктор Васильевич Маруняк, которого удерживали в плену принудительно военные Российской Федерации, сегодня возвращается к нам. Вышел на связь", – сказала она.

Более детальную информацию представитель ОТО пообещала предоставить дополнительно.

"Ожидаем еще приятных новостей относительно других наших задержанных", – подчеркнула она.

Движение "Чесно" отмечает в Facebook, что Маруняка оккупанты забирали два раза, второй раз – 21 марта.

"Его избивали. 23 марта россияне привели Маруняка домой и подбросили ему гранаты, пригрозив 20 годами тюрьмы, а затем снова забрали в неизвестном направлении", – сказано в посте.

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