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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На птицефабрике в Чернобаевке погибли 4 млн кур, области грозит экологическая катастрофа

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Российские войска прошли через район, где находится птицефабрика, 26 февраля
Российские войска прошли через район, где находится птицефабрика, 26 февраля
Фото: depositphotos.com

На одном из крупнейших предприятий Европы по производству куриных яиц, птицефабрике "Чернобаевская" в Херсонской области из-за действий российских оккупантов погибло уже около 4 млн кур. Об этом 11 апреля сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook. Также о ситуации на фабрике 8 апреля в комментарии The Wall Streat Journal рассказал ее директор Андрей Чирков.

Российские войска прошли через район, где находится фабрика, 26 февраля. По словам Чиркова, солдаты РФ угнали почти все транспортные средства и разграбили личные вещи из офисов фабрики.

На следующий день грузовики, доставляющие куриный корм из соседнего города, прекратили поставки. Запасов еды для птиц оставалось всего на два дня. Чирков и его коллега взяли два грузовика и поехали на ближайший комбикормовый завод, чтобы забрать свежие продукты. Однако на обратном пути их обстреляли российские военные и больше они не рисковали туда ездить.

Несмотря на опасность, под обстрелами оккупантов работникам птицефабрики удалось раздать около 90 тыс. кур и более 1,4 млн яиц местному населению и соседним фермам.

1 марта россияне обстреляли местную электростанцию. Из-за этого вышла из строя автоматизированная система кормления и поения кур.

На фабрике есть 11 генераторов, которым требуется три тонны дизельного топлива в день, но топливо больше не доставляется. Как результат куры начали умирать от жажды и голода. Их хоронят на местном поле, ямы делают достаточно глубокие, чтобы почва действовала как фильтр для метана, который может выделяться разлагающимися птицами.

Тем не менее, по словам Денисовой, из-за действий оккупантов Херсонской области угрожает экологическая катастрофа.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/519536922860918

До войны Украина была седьмым по величине экспортером куриных яиц в мире, отправив 107 тыс. тонн в 2020 году, отмечает The Wall Streat Journal.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, экология, война, Людмила Денисова, Херсонская область, обстрелы, птицы, война России против Украины, Чернобаевка
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