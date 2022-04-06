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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Если бы оккупантов не выбили, скоро животные стали бы массово умирать". Зоопарк в Киевской области смог выжить в оккупации

Большинство животных зоопарка смогло выжить
Большинство животных зоопарка смогло выжить
Фото: Михаил Пинчук / Facebook

Блокада частного зоопарка "Парк ХІІ месяцев", расположенного в селе Демидов Киевской области, длилась больше месяца – в первые дни войны это село оккупировали россияне. Директор парка Михаил Пинчук рассказал "Бабелю", как выживал зоопарк.

Директор рассказал, что больше месяца оставшиеся в зоопарке семь сотрудников ухаживали за животными и спасли большинство из них. Сам он уехал 25 февраля переночевать, а утром 26 февраля вернуться уже не смог – был взорван мост через Ирпень. С этого момента началась блокада зоопарка, которая закончилась 31 марта. 

По словам директора, в первые же дни погибли несколько животных – не от холода и голода, а от того, что бомбы падали вокруг, и звери волновались. "Кто-то был слабоват и погиб от волнения, кто-то разбился о вольер – когда падали снаряды, животные бегали и бились в вольере", – рассказал Пинчук.

Потом начались проблемы и с едой и отоплением. В зоопарке не было ни газа, ни электричества, и минимальные запасы еды – что-то, отметил директор, удавалось передавать, но "это был какой-то минимум, а не нормальный рацион". В марте он несколько раз писал о гибели животных. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1657004351311538&id=100010059671632

Сильнее всех страдали от холода обезьяны. В зоопарке их пришлось держать вчетвером "в ящике полтора на два метра" – потому что только их можно было хоть как-то обогреть. Двоих орангутангов смогли эвакуировать из окружения – когда моста уже не было, по воде на лодке и в ящиках мимо россиян. 

"[Жираф] Николай Степанович, наш величайший глава семейства, во время одной из бомбардировок упал. Обычно если жираф падает, то он уже не встает, а умирает. Но каким-то чудом он поднялся и сейчас уже ходит. У него есть определенные проблемы со здоровьем, поэтому мы постоянно давали ему лекарства, а все это время [в оккупации] не могли. Сейчас мы отправили лекарства, надеюсь, они пришли и будут какие-то улучшения", – рассказал Пинчук. 

1 апреля в зоопарк смогли привезти фургон с едой и теперь восстанавливают здоровье животных.

"Если бы отсюда русские войска не ушли под давлением ВСУ, думаю, на следующей неделе начались массовые смерти [животных]", – подчеркнул Пинчук.

Оккупанты несколько раз приходили в зоопарк и, по словам директора, "были удивлены, что такое может быть – наверное, они таких цивилизованных зоопарков никогда не видели". Они не трогали животных, но разгромили офис.

Первые дни после освобождения села в него не пропускали гражданских – военные разминировали территорию. 

5 апреля директор смог вернуться в парк. "Во-первых, почти все животные живы. Не скажу что здоровы, но живы – чего еще желать? Мы их обязательно выходим. Завтра смонтирую видео и вы сами все увидите... Еще раз во-первых, живы и здоровы наши сотрудники. Устали и исхудали – но бодры и веселы", – написал он. 

Он также опубликовал видео "денацифицированного офиса". 

"Одним я чрезвычайно возмущен и намерен подать в РФ официальную жалобу: у меня под столом озонируют воздух довольно неприглядные российские военные берцы, а в моем шкафу отсутствуют новенькие зимние (кстати, американские) ботинки. Владимир Владимирович, где мои ботинки, дон?" – добавил Пинчук.

https://www.facebook.com/100010059671632/videos/1231374624357940/

22 марта в зоопарке "Парк ХІІ месяцев" родился зебренок, его назвали Маленьким Зе

Контекст:

В связи с масштабным вторжением российских войск в Украину 24 февраля пострадали ряд зоопарков. В частности, в "Экопарке Фельдмана", находящемся возле окружной дороги Харькова, вследствие обстрелов оккупантами гибли и животные, и люди, которые приходили их кормить.

Теги: животные, оккупация, Киевская область, зоопарк, блокада, обстрелы, обезьяны, жираф, российские военные
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