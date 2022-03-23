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В зоопарке в оккупированной части Киевской области родился зебренок, его назвали Маленьким Зе

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Детеныш родился неделю назад
Детеныш родился неделю назад
Фото: Михаил Пинчук / Facebook

В зоопарке "Парк XII месяцев", который находится в селе Демидов Киевской области, родился детеныш зебры. Об этом 22 марта проинформировал в Facebook собственник зоопарка Михаил Пинчук.

"Как-то сквозь весь этот дым пробиваются лучики и заставляют улыбнуться. Неделю назад родился зебренок и, на удивление, выжил, и вроде у мамы молоко есть и она его кормит. Я не успел поучаствовать в выборе имени или предложить назвать зебренка вам, друзья. Наши герои в парке представили его мне сразу под именем Маленький Зе", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1659025574442749&id=100010059671632

21 марта Пинчук заявлял, что "сейчас важно организоваться и выделить спасение гибнущих на оккупированных территориях животных в отдельную главу на переговорах и в рамках ежедневной работы – разумеется, после военных и гражданских вопросов".

По словам владельца зоопарка, в "Парке XII месяцев" сотрудники "ежедневно пренебрегают опасностью во имя сохранения жизней животных".

Ранее владелец зоопарка демонстрировал погибших животных.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1657004351311538&id=100010059671632

Контекст:

В связи с масштабным вторжением российских войск в Украину 24 февраля пострадали ряд зоопарков. В частности, в "Экопарке Фельдмана", находящемся возле окружной дороги Харькова, вследствие обстрелов оккупантами гибли и животные, и люди, которые приходили их кормить.

Теги: животные, Киевская область, зоопарк, обстрелы
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