В зоопарке в оккупированной части Киевской области родился зебренок, его назвали Маленьким Зе

"Как-то сквозь весь этот дым пробиваются лучики и заставляют улыбнуться. Неделю назад родился зебренок и, на удивление, выжил, и вроде у мамы молоко есть и она его кормит. Я не успел поучаствовать в выборе имени или предложить назвать зебренка вам, друзья. Наши герои в парке представили его мне сразу под именем Маленький Зе", – написал он.
21 марта Пинчук заявлял, что "сейчас важно организоваться и выделить спасение гибнущих на оккупированных территориях животных в отдельную главу на переговорах и в рамках ежедневной работы – разумеется, после военных и гражданских вопросов".
По словам владельца зоопарка, в "Парке XII месяцев" сотрудники "ежедневно пренебрегают опасностью во имя сохранения жизней животных".
Ранее владелец зоопарка демонстрировал погибших животных.
В связи с масштабным вторжением российских войск в Украину 24 февраля пострадали ряд зоопарков. В частности, в "Экопарке Фельдмана", находящемся возле окружной дороги Харькова, вследствие обстрелов оккупантами гибли и животные, и люди, которые приходили их кормить.