В зоопарке в оккупированной части Киевской области родился зебренок, его назвали Маленьким Зе

"Как-то сквозь весь этот дым пробиваются лучики и заставляют улыбнуться. Неделю назад родился зебренок и, на удивление, выжил, и вроде у мамы молоко есть и она его кормит. Я не успел поучаствовать в выборе имени или предложить назвать зебренка вам, друзья. Наши герои в парке представили его мне сразу под именем Маленький Зе", – написал он.

21 марта Пинчук заявлял, что "сейчас важно организоваться и выделить спасение гибнущих на оккупированных территориях животных в отдельную главу на переговорах и в рамках ежедневной работы – разумеется, после военных и гражданских вопросов".

По словам владельца зоопарка, в "Парке XII месяцев" сотрудники "ежедневно пренебрегают опасностью во имя сохранения жизней животных".

Ранее владелец зоопарка демонстрировал погибших животных.