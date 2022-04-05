"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей". "Котомамуля" Суровцев показал, как спасает брошенных животных. Видео

"Вот так я ловлю котов, которые постоянно убегают, царапаются и кусаются. Но самое сложное – это их найти. К сожалению не могу сейчас попасть в Ирпень. Ждем 7-е число. Очень жаль, за эти два дня можно было спасти до 40 животных", – написал актер.
"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей. Спасибо", – отреагировали подписчики.
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По словам Суровцева, сначала он помогал эвакуироваться людям, а затем начал спасать брошенных животных. В день он получает до 400 заявок от хозяев, которые оставили котов, покидая город. При этом спасти каждый день удается не больше 15 животных. Суровцев в шутку называется себя котомамулей.