"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей". "Котомамуля" Суровцев показал, как спасает брошенных животных. Видео

"Вот так я ловлю котов, которые постоянно убегают, царапаются и кусаются. Но самое сложное – это их найти. К сожалению не могу сейчас попасть в Ирпень. Ждем 7-е число. Очень жаль, за эти два дня можно было спасти до 40 животных", – написал актер.

"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей. Спасибо", – отреагировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Суровцев Алексеи * (@surovtsev.alexei)