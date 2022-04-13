СБУ открыла почти 3000 уголовных производств, связанных с войной РФ против Украины

"Речь идет именно о преступлениях, связанных с военной агрессией РФ. В суд уже направлено 29 уголовных производств. Из общего массива можно выделить 1694 дела, открытых именно за нарушение законов и обычаев войны, то есть по ст. 438 Уголовного кодекса", – заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По его словам, сейчас СБУ проводит документирование фактов массового уничтожения жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Сум, Чернигова, Харькова, Мариуполя, Николаева и других населенных пунктов.

"География преступлений разная, но их суть одинакова. Всюду, где появляется российская армия, она несет смерть и разрушение. Убийства мирных людей, изнасилование женщин и детей, массовые расстрелы, мародерство… Вот это и есть настоящее лицо Российской Федерации, а точнее – ее зверский оскал. Потому что нормальный человек не может даже представить такое", – подчеркнул глава СБУ.

Больше всего эпизодов насчитывают уголовные производства по преступлениям российских военных в Буче, Мариуполе и в Харьковской области.

Украинская спецслужба уже сообщила о подозрении 900 лицам. Из них 627 – граждане РФ, в том числе высшее руководство России, ряд депутатов Госдумы, пропагандисты, деятели культуры, а также 219 военных. В это число также попали трое задержанных российских пилотов, бомбивших Харьков, Балаклею, Купянск, Изюм и Конотоп.

"Наша задача – приложить максимум усилий, чтобы за каждое преступление оккупанты получили неотвратимое наказание. В этом контексте очень важна слаженная работа всего правоохранительного блока. Мы ведем ее в масштабах всей страны, и я уверен, что она принесет свой результат", – резюмировал Баканов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)