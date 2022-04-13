Российские оккупанты хотят начать обучение в единственной уцелевшей школе Мариуполя – советник мэра

У оккупантов нет контроля над Мариуполем, но они пытаются создать картинку возвращения к мирной жизни, говорит Андрющенко Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram (архив)

По его информации, назначенный оккупантами и подозреваемый в госизмене "мэр" Мариуполя – депутат горсовета от ОПЗЖ Константин Иващенко – проводит свои "назначения". В частности, он назначил на должность "руководителя" отдела образования гражданина по фамилии Мирошниченко. Информация о последнем, как отметил Андрющенко, уточняется.

Мирошниченко уже заявил о подготовке запуска процесса обучения в четвертых, девятых и 11-х (12-х) классах.

"Несмотря на отсутствие контроля в городе, оккупанты пытаются создать картинку возобновления мирной жизни, – написал Андрющенко. – Местом для "восстановления обучения" выбрана единственная неповрежденная школа №53 (та самая, где состоялось "избрание Иващенко"). Несколько дней подряд около 40 человек, которым пообещали заплатить, приводят школу в порядок. Учебу планируют запустить с 1 мая. Почему такие классы? Из-за желания формальной интеграции в российскую и псевдореспубликанскую систему образования".

Кроме того, советник мэра Мариуполя рассказывал, что оккупанты хотят провести в Мариуполе "карнавал победы" 9 мая. Для этого они приказали Иващенко расчистить центр города от тел погибших, написал он.

"Из хорошего – ни техники, ни людей для осуществления таких мероприятий в городе нет. Поэтому потенциальный срыв такого приказа безусловно ведет к сокращению срока годности гауляйтера Иващенко", – добавил Андрющенко.

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