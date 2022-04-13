Российские оккупанты хотят начать обучение в единственной уцелевшей школе Мариуполя – советник мэра

По его информации, назначенный оккупантами и подозреваемый в госизмене "мэр" Мариуполя – депутат горсовета от ОПЗЖ Константин Иващенко – проводит свои "назначения". В частности, он назначил на должность "руководителя" отдела образования гражданина по фамилии Мирошниченко. Информация о последнем, как отметил Андрющенко, уточняется.
Мирошниченко уже заявил о подготовке запуска процесса обучения в четвертых, девятых и 11-х (12-х) классах.
"Несмотря на отсутствие контроля в городе, оккупанты пытаются создать картинку возобновления мирной жизни, – написал Андрющенко. – Местом для "восстановления обучения" выбрана единственная неповрежденная школа №53 (та самая, где состоялось "избрание Иващенко"). Несколько дней подряд около 40 человек, которым пообещали заплатить, приводят школу в порядок. Учебу планируют запустить с 1 мая. Почему такие классы? Из-за желания формальной интеграции в российскую и псевдореспубликанскую систему образования".
Кроме того, советник мэра Мариуполя рассказывал, что оккупанты хотят провести в Мариуполе "карнавал победы" 9 мая. Для этого они приказали Иващенко расчистить центр города от тел погибших, написал он.
"Из хорошего – ни техники, ни людей для осуществления таких мероприятий в городе нет. Поэтому потенциальный срыв такого приказа безусловно ведет к сокращению срока годности гауляйтера Иващенко", – добавил Андрющенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. Сейчас в нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортированы 31 тыс. жителей.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожать любые свидетельства преступлений российской армии".