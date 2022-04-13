Ермак призвал жителей Луганской и Донецкой областей немедленно эвакуироваться

Ермак: Следует четко понимать, что Россия накапливает силы и стреляет по жилым кварталам. Там готовы убивать мирных людей просто так, использовать их, как живой щит Фото: Андрій Єрмак / Facebook

"Людям из Луганской и Донецкой областей сегодня нужно эвакуироваться. Следует четко понимать, что Россия накапливает силы и стреляет по жилым кварталам. Там готовы убивать мирных людей просто так, использовать их, как живой щит", – говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой.

"Мирные люди должны уехать туда, где можно переждать обострения, уберечь детей и облегчить ВСУ работу по врагу", – добавил глава ОП.

Сегодня, 13 апреля, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай обратился к жителям области с просьбой эвакуироваться.

"Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать! Россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах. С каждым днем напряжение растет – напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения", – написал он.

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