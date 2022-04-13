Ермак призвал жителей Луганской и Донецкой областей немедленно эвакуироваться

"Людям из Луганской и Донецкой областей сегодня нужно эвакуироваться. Следует четко понимать, что Россия накапливает силы и стреляет по жилым кварталам. Там готовы убивать мирных людей просто так, использовать их, как живой щит", – говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой.
"Мирные люди должны уехать туда, где можно переждать обострения, уберечь детей и облегчить ВСУ работу по врагу", – добавил глава ОП.
Сегодня, 13 апреля, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай обратился к жителям области с просьбой эвакуироваться.
"Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать! Россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах. С каждым днем напряжение растет – напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.