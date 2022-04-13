Российские оккупанты накапливают технику под Рубежным. Власти Луганской области призывают жителей эвакуироваться

Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины Фото: depositphotos.com

"Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать! Россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах. С каждым днем напряжение растет – напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Времени на промедление уже нет – автобусы стоят в местах сборов", – написал он.

Места сборов:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: улица Первомайская, 42;

Горное: улица Гагарина, 13а;

Нижнее: улицаПарковая, 13;

Рубежное: улица Чехова, 11.

"Многие рубежане из центральных районов города выехать просто не успели. И теперь они терпят издевательства кадыровцев, хоронят родных и соседей посреди жилого квартала, вынуждены принудительно ехать в Россию, в ее северные регионы. Поэтому обезопасьте себя, пока это возможно – эвакуируйтесь на запад Украины и сами выбирайте, где переждать обострение – во Львове или Черновцах, Ивано-Франковске или Ужгороде, а возможно, где-то ближе. Все организованные нами автобусы и поезда бесплатны", – добавил Гайдай.

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