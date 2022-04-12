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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Попасной и Рубежном погибших хоронят во дворах жилых секторов из-за невозможности вывозить тела – глава ОВА

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Гайдай рассказал, как хоронят людей в Луганской области
Гайдай рассказал, как хоронят людей в Луганской области
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

В Рубежном и Попасной Луганской области местные жители вынуждены хоронить умерших во дворах домов. Об этом сообщил в Telegram 12 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сложная ситуация в Попасной и Рубежном. Из-за частичной оккупации городов россиянами вывоз тел невозможен, захоронения производят сами жители во дворах жилых секторов. Из-за обстрелов в определенных районах тела остаются лежать на улицах. Там, куда есть доступ, тела собирают и перевозят на пригородные кладбища. Хоронят в спецпакетах, на табличках пишут как можно больше информации о человеке. Придет время – и мы обязательно все сделаем по-человечески… Вечная память", – написал он.

Глава ОВА отметил, что в подконтрольных правительству населенных пунктах области морги переполнены телами погибших гражданских.

"Электроэнергия с перебоями или отсутствует вообще. Тела лежат также в подвалах. Хранить их невозможно, так что в тихие перерывы от обстрелов волонтеры и работники коммунальных служб хоронят тела в новых местах. Все кладбища находятся не в пределах городов, из-за обстрелов захоронения там невозможны", – заявил он.

По словам Гайдая, в Северодонецке военно-гражданская администрация организовала захоронение в "относительно безопасном месте".

"Ямы роют трактором и систематизируют могилы в реестр. Каждого погибшего или умершего естественным путем хоронят в отдельной могиле, за 48 дней войны – около 400 захоронений. Большинство опознаны. В Лисичанске также организовано новое место для захоронений. Погибших и умерших хоронят в братских могилах", – рассказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гайдай 11 апреля сообщил, что в Луганской области после многочисленных обстрелов российских захватчиков не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры.

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много. "Битва за Донбасс будет напоминать вам – говорю с сожалением, но это правда – Вторую мировую войну: масштабами, операциями, маневрами, тысячами танков, бронированной техники, артиллерии. Это не будет локальная операция, судя по подготовке России", – отметил министр.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины"Следующая неделя будет не менее важной, чем эта, чем предыдущие. Она будет такой же напряженной и еще более ответственной. Россия будет больше бояться. Бояться проиграть. Бояться, что правду придется признавать", – сказал он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Рубежное, Попасная, Сергей Гайдай, Луганская ОГА
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