В Попасной и Рубежном погибших хоронят во дворах жилых секторов из-за невозможности вывозить тела – глава ОВА

"Сложная ситуация в Попасной и Рубежном. Из-за частичной оккупации городов россиянами вывоз тел невозможен, захоронения производят сами жители во дворах жилых секторов. Из-за обстрелов в определенных районах тела остаются лежать на улицах. Там, куда есть доступ, тела собирают и перевозят на пригородные кладбища. Хоронят в спецпакетах, на табличках пишут как можно больше информации о человеке. Придет время – и мы обязательно все сделаем по-человечески… Вечная память", – написал он.
Глава ОВА отметил, что в подконтрольных правительству населенных пунктах области морги переполнены телами погибших гражданских.
"Электроэнергия с перебоями или отсутствует вообще. Тела лежат также в подвалах. Хранить их невозможно, так что в тихие перерывы от обстрелов волонтеры и работники коммунальных служб хоронят тела в новых местах. Все кладбища находятся не в пределах городов, из-за обстрелов захоронения там невозможны", – заявил он.
По словам Гайдая, в Северодонецке военно-гражданская администрация организовала захоронение в "относительно безопасном месте".
"Ямы роют трактором и систематизируют могилы в реестр. Каждого погибшего или умершего естественным путем хоронят в отдельной могиле, за 48 дней войны – около 400 захоронений. Большинство опознаны. В Лисичанске также организовано новое место для захоронений. Погибших и умерших хоронят в братских могилах", – рассказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гайдай 11 апреля сообщил, что в Луганской области после многочисленных обстрелов российских захватчиков не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры.
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много. "Битва за Донбасс будет напоминать вам – говорю с сожалением, но это правда – Вторую мировую войну: масштабами, операциями, маневрами, тысячами танков, бронированной техники, артиллерии. Это не будет локальная операция, судя по подготовке России", – отметил министр.
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины. "Следующая неделя будет не менее важной, чем эта, чем предыдущие. Она будет такой же напряженной и еще более ответственной. Россия будет больше бояться. Бояться проиграть. Бояться, что правду придется признавать", – сказал он.