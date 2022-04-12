В Попасной и Рубежном погибших хоронят во дворах жилых секторов из-за невозможности вывозить тела – глава ОВА

"Сложная ситуация в Попасной и Рубежном. Из-за частичной оккупации городов россиянами вывоз тел невозможен, захоронения производят сами жители во дворах жилых секторов. Из-за обстрелов в определенных районах тела остаются лежать на улицах. Там, куда есть доступ, тела собирают и перевозят на пригородные кладбища. Хоронят в спецпакетах, на табличках пишут как можно больше информации о человеке. Придет время – и мы обязательно все сделаем по-человечески… Вечная память", – написал он.

Глава ОВА отметил, что в подконтрольных правительству населенных пунктах области морги переполнены телами погибших гражданских.

"Электроэнергия с перебоями или отсутствует вообще. Тела лежат также в подвалах. Хранить их невозможно, так что в тихие перерывы от обстрелов волонтеры и работники коммунальных служб хоронят тела в новых местах. Все кладбища находятся не в пределах городов, из-за обстрелов захоронения там невозможны", – заявил он.

По словам Гайдая, в Северодонецке военно-гражданская администрация организовала захоронение в "относительно безопасном месте".

"Ямы роют трактором и систематизируют могилы в реестр. Каждого погибшего или умершего естественным путем хоронят в отдельной могиле, за 48 дней войны – около 400 захоронений. Большинство опознаны. В Лисичанске также организовано новое место для захоронений. Погибших и умерших хоронят в братских могилах", – рассказал он.

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