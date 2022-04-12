Битва за Донецкую и Луганскую области – это тот ключевой момент войны, который изменит многое для всех – Ермак

Ермак: Для Запада это тоже принципиальное сражение, потому что от скорости принятия решений по оружию зависит наша победа Фото: Андрій Єрмак / Facebook

По словами Ермака, битва за Донецкую и Луганскую области – это "тот ключевой момент войны, который изменит многое для всех".

"Для Украины это возможность лишить Россию способности продолжать агрессию, разбив ее армию. И изменить безвозвратно ход боевых действий. Для нас это отечественная война", – говорится в сообщении.

По словам Ермака, для Кремля битва на востоке Украины является "единственным шансом на дальнейшее существование мифа о силе военной машины".

Принципиальной она является также и для Запада, убежден глава ОП.

"Для Запада это тоже принципиальное сражение, потому что от скорости принятия решений по оружию зависит наша победа. И именно эта скорость станет маркером эффективности демократической системы в борьбе с автократией. Запад не может себе позволить проиграть – так же, как и Украина", – подчеркнул он.

Ермак добавил, что народы западных стран оценивают в войне России с Украиной эффективность своих лидеров.

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