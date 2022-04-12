Битва за Донецкую и Луганскую области – это тот ключевой момент войны, который изменит многое для всех – Ермак

По словами Ермака, битва за Донецкую и Луганскую области – это "тот ключевой момент войны, который изменит многое для всех".
"Для Украины это возможность лишить Россию способности продолжать агрессию, разбив ее армию. И изменить безвозвратно ход боевых действий. Для нас это отечественная война", – говорится в сообщении.
По словам Ермака, для Кремля битва на востоке Украины является "единственным шансом на дальнейшее существование мифа о силе военной машины".
Принципиальной она является также и для Запада, убежден глава ОП.
"Для Запада это тоже принципиальное сражение, потому что от скорости принятия решений по оружию зависит наша победа. И именно эта скорость станет маркером эффективности демократической системы в борьбе с автократией. Запад не может себе позволить проиграть – так же, как и Украина", – подчеркнул он.
Ермак добавил, что народы западных стран оценивают в войне России с Украиной эффективность своих лидеров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.