В Херсонской области два человека умерли от отравления консервами из российской "гуманитарной помощи" – СМИ

Два человека попали в медицинское отделение Каланчака с резким пищевым отравлением 12 апреля. Медикам не удалось их спасти, пациенты скончались в этот же день.
В ходе обследования было обнаружено, что причиной смерти стало отравление ботулотоксинами.
По данным местных жителей, погибшие в этот день в качестве "гуманитарной помощи" из РФ получали консервы с истекшим сроком годности.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Бывший "прокурор" оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская, подозреваемая в Украине в госизмене, сообщала, что Росгвардия в качестве "гуманитарной помощи" доставляет в Херсонскую область продукты и медикаменты.
4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город ежедневными акциями доказывает свою проукраинскую позицию.