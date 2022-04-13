В Херсонской области два человека умерли от отравления консервами из российской "гуманитарной помощи" – СМИ

Два человека попали в медицинское отделение Каланчака с резким пищевым отравлением 12 апреля. Медикам не удалось их спасти, пациенты скончались в этот же день.

В ходе обследования было обнаружено, что причиной смерти стало отравление ботулотоксинами.

По данным местных жителей, погибшие в этот день в качестве "гуманитарной помощи" из РФ получали консервы с истекшим сроком годности.

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