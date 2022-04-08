В Чернигов доставили крупную партию гуманитарной помощи и строительные материалы – Тимошенко

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака, не ища обходные пути, смогли привезти людям воду, несколько тысяч продуктовых наборов, которых хватит каждой семье на месяц, муку, матрасы и строительные материалы для скорейшего восстановления города", – написал он.
Тимошенко сообщил, что помощь городу продолжат доставлять каждый день.
Он рассказал, что больше всего от обстрелов оккупантов РФ пострадал пригород Чернигова.
"Но все будет отстроено в кратчайшие сроки. Работаем над этим! Чернигов – наша крепость, которая своими "стенами" сохраняла целостность всей страны", – добавил чиновник.
Чернигов с первых дней войны стал целью российской авиации и артиллерии, в городе по данным местных властей, сотни погибших среди мирного населения. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко 23 марта рассказывал, что в городе разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль".
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил 4 апреля на брифинге, который транслировался в Facebook ОПУ, что практически вся Черниговская область освобождена от российских оккупантов. 5 апреля оперативное командование "Север" сообщило в Facebook, что подразделения Госпогранслужбы вышли на государственную границу Украины в Черниговской области.
5 апреля глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил: в городе начали восстанавливать коммуникации, но людям, которые уехали из Чернигова, возвращаться еще рано.