В Чернигов доставили крупную партию гуманитарной помощи и строительные материалы – Тимошенко

По словам Тимошенко, в Чернигов привезли несколько тысяч продуктовых наборов, доставлять гуманитарную помощь будут ежедневно Фото: КИРИЛО ТИМОШЕНКО Kirill Timoshenko / Telegram

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака, не ища обходные пути, смогли привезти людям воду, несколько тысяч продуктовых наборов, которых хватит каждой семье на месяц, муку, матрасы и строительные материалы для скорейшего восстановления города", – написал он.

Тимошенко сообщил, что помощь городу продолжат доставлять каждый день.

Он рассказал, что больше всего от обстрелов оккупантов РФ пострадал пригород Чернигова.

"Но все будет отстроено в кратчайшие сроки. Работаем над этим! Чернигов – наша крепость, которая своими "стенами" сохраняла целостность всей страны", – добавил чиновник.