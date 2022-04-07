В пострадавшем от обстрелов Чернигове началась работа по восстановлению города – Тимошенко

"Чернигов с первых дней войны стал целью российской авиации и артиллерии", – написал Тимошенко.

Он подчеркнул, что сейчас стоит важная задача – восстановить областной центр в кратчайшие сроки.

"С сегодняшнего дня в городе работают коммунальные службы: наводят порядок на дорогах, активно восстанавливают сети снабжения электроэнергией, вывозят мусор", – отметил Тимошенко.

Контекст:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом, которое фиксировалось в последующие дни, президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что, по информации разведки Альянса, российские войска пытаются перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса.

В Генштабе ВСУ сообщили 2 апреля, что основная часть российских войск, блокирующих Чернигов, готовится к уходу на территорию РФ.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил 4 апреля на брифинге, который транслировался в Facebook ОПУ, что практически вся Черниговская область уже освобождена от российских оккупантов.

5 апреля оперативное командование "Север" сообщило в Facebook, что подразделения Госпогранслужбы вышли на государственную границу Украины в Черниговской области.