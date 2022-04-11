Жители Покровска получили больше 2 тыс. наборов гуманитарной помощи – мэр города

"Гуманитарной помощи много поступает в город. Даже сегодня мы разгружали помощь и часть ее раздавали жителям. У нас очень хорошо работают в этих вопросах компании "Метинвест", и ДТЭК, и Фонд Рината Ахметова. Благодаря их помощи 12 тыс. наборов помощи планируют поставить жителям нашего города. Больше 2 тыс. наборов уже роздано, так что с текущими проблемами город справляется", – рассказал Требушкин.

По его словам, сейчас в городе продолжается эвакуация: людям предоставляют автобусы, также местная власть поддерживает связь с коллегами в центре и на западе Украины, чтобы помочь жителям города получить временное жилье в этих регионах.

"Уезжают в основном женщины, дети и старики, а мужчины остаются, чтобы работать и обеспечивать жизнедеятельность предприятий. Но многие жители попросту отказываются уезжать – они уверены, что все скоро закончится и город обязательно выстоит", – рассказал Требушкин.

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