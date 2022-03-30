Фонд Ахметова доставил продукты в Покровск

"Таким образом, первый транш гуманитарной помощи получат жители и эвакуированные украинцы, проживающие в Бахмутском районе. В наборах – мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье. В общей сложности продуктовые наборы от фонда получат 200 тыс. украинцев", – заявили в фонде.

В пресс-службе добавили, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". "За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе", – сообщили в фонде.