Путин заявил, что начал "спецоперацию" против Украины, преследуя "благородные" цели

Он утверждает, что не имеет "никаких сомнений" в том, что задачи "операции" будут выполнены.
По словам Путина, российские оккупанты "действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно применяют самые современные виды вооружений" для "помощи людям на Донбассе".
Президент РФ также сказал, что у него якобы "не было другого выбора", и российская сторона вынуждена была "принять меры по обеспечению собственной безопасности".
Помимо этого, Путин отметил, что РФ не собирается изолироваться от мира. Он считает, что "в современном мире невозможно изолировать такую огромную страну, как Россия".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик". 21 февраля Путин объявил о признании группировок и подписал соответствующие указы в присутствии главарей "ЛДНР".
Утром 24 февраля Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.