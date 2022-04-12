Путин заявил, что начал "спецоперацию" против Украины, преследуя "благородные" цели

Он утверждает, что не имеет "никаких сомнений" в том, что задачи "операции" будут выполнены.

По словам Путина, российские оккупанты "действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно применяют самые современные виды вооружений" для "помощи людям на Донбассе".

Президент РФ также сказал, что у него якобы "не было другого выбора", и российская сторона вынуждена была "принять меры по обеспечению собственной безопасности".

Помимо этого, Путин отметил, что РФ не собирается изолироваться от мира. Он считает, что "в современном мире невозможно изолировать такую огромную страну, как Россия".

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