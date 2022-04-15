Зеленский об эмбарго на российскую нефть: Некоторые европейские страны зарабатывают на крови

Зеленский: Как это возможно, чтобы внутри ЕС было разное отношение к вопросу эмбарго на нефть? Фото: president.gov.ua

Журналист отметил, что ЕС за 50 дней полномасштабного вторжения РФ предоставил Украине военной помощи на $1 млрд, но платит России такую сумму ежедневно за энергоносители.

"Боремся с этим, мы говорим ежедневно: "Мы не террористы, мы не можем угрожать, мы можем угрожать только приходящему на нашу землю врагу", что мы будем мощно отвечать, мы максимально информируем наших партнеров о том, какие санкции работают, а какие нет. Мы не понимаем, как можно зарабатывать на крови. К сожалению, некоторые государства это делают европейские государства. Нефть, которая дает России зарабатывать миллиарды долларов ежедневно, – это принципиальный вопрос", – отреагировал Зеленский.

Он ожидает, что Украина "дожмет" вопрос эмбарго нефти из РФ. В этом вопросе Киев сотрудничает с Лондоном и Вашингтоном, сказал президент.

"У нас есть вопросы с некоторыми европейскими государствами. Но наши друзья и партнеры понимают, что сейчас другое время, сейчас вопрос не бизнеса и не денег, благодаря которым можно хорошо жить – сейчас вопрос просто жить, выживать. Я хочу, чтобы мы были откровенны, эмбарго на нефть, как нам известно, блокировали Германия и Венгрия. Нам нужно вместе разговаривать с этими странами. Как это возможно, чтобы внутри ЕС было разное отношение к этому вопросу – эмбарго на нефть?" – добавил Зеленский.