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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об эмбарго на российскую нефть: Некоторые европейские страны зарабатывают на крови

Зеленский: Как это возможно, чтобы внутри ЕС было разное отношение к вопросу эмбарго на нефть?
Зеленский: Как это возможно, чтобы внутри ЕС было разное отношение к вопросу эмбарго на нефть?
Фото: president.gov.ua

Введение эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе блокируют две страны – Германия и Венгрия. Об этом в интервью ВВС, расшифровку которого приводит "ВВС News Україна", рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Журналист отметил, что ЕС за 50 дней полномасштабного вторжения РФ предоставил Украине военной помощи на $1 млрд, но платит России такую сумму ежедневно за энергоносители. 

"Боремся с этим, мы говорим ежедневно: "Мы не террористы, мы не можем угрожать, мы можем угрожать только приходящему на нашу землю врагу", что мы будем мощно отвечать, мы максимально информируем наших партнеров о том, какие санкции работают, а какие нет. Мы не понимаем, как можно зарабатывать на крови. К сожалению, некоторые государства это делают европейские государства. Нефть, которая дает России зарабатывать миллиарды долларов ежедневно, – это принципиальный вопрос", – отреагировал Зеленский. 

Он ожидает, что Украина "дожмет" вопрос эмбарго нефти из РФ. В этом вопросе Киев сотрудничает с Лондоном и Вашингтоном, сказал президент. 

"У нас есть вопросы с некоторыми европейскими государствами. Но наши друзья и партнеры понимают, что сейчас другое время, сейчас вопрос не бизнеса и не денег, благодаря которым можно хорошо жить – сейчас вопрос просто жить, выживать. Я хочу, чтобы мы были откровенны, эмбарго на нефть, как нам известно, блокировали Германия и Венгрия. Нам нужно вместе разговаривать с этими странами. Как это возможно, чтобы внутри ЕС было разное отношение к этому вопросу – эмбарго на нефть?" – добавил Зеленский. 

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля. 

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей. 

После того, как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Германия, санкции, Венгрия, нефть, эмбарго, Европейский союз, Владимир Зеленский
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