Ирландия поддерживает эмбарго ЕС на нефть из России – глава МИД

Ковни: Мы не нейтральны по отношению к этой войне, и мы не нейтральны относительно будущего вашей страны Фото: EPA

"Моя страна разделяет мнение о необходимости максималистского подхода в отношениях с Россией, в частности в вопросе наложения санкций на Россию, которые должны иметь и сдерживающий эффект. Мы также выступаем за необходимость ввести эмбарго на торговлю нефтью из России в рамках шестого пакета санкций", – сказал Ковни.

Он подчеркнул, что Ирландия выделила более €20 млн гуманитарной помощи Украине и взяла обязательство выделиты €33 млн военной помощи Вооруженным силам Украины через Европейский механизм мира.

"Несмотря на то, что Ирландия военно нейтральная страна, я хочу четко заявить, что мы не нейтральны по отношению к этой войне или этому конфликту, и мы также не нейтральны относительно будущего вашей страны", – отметил Ковни.

По его словам, вклад Ирландии включает не только оружие, но и бронежилеты, поставки медикаментов, топлива и другого военного оборудования.