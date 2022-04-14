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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ирландия поддерживает эмбарго ЕС на нефть из России – глава МИД

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Ковни: Мы не нейтральны по отношению к этой войне, и мы не нейтральны относительно будущего вашей страны
Ковни: Мы не нейтральны по отношению к этой войне, и мы не нейтральны относительно будущего вашей страны
Фото: EPA

Ирландия выступает за включение эмбарго на нефть в шестой пакет санкций против РФ, сообщил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни. Об этом он сказал 14 апреля в Киеве, на совместном с министром иностранных Украины Дмитрием Кулебой брифинге, который транслировал МИД Украины. Ковни стал первым министром иностранных дел, который посетил Киев в военное время.

"Моя страна разделяет мнение о необходимости максималистского подхода в отношениях с Россией, в частности в вопросе наложения санкций на Россию, которые должны иметь и сдерживающий эффект. Мы также выступаем за необходимость ввести эмбарго на торговлю нефтью из России в рамках шестого пакета санкций", – сказал Ковни. 

Он подчеркнул, что Ирландия выделила более €20 млн гуманитарной помощи Украине и взяла обязательство выделиты €33 млн военной помощи Вооруженным силам Украины через Европейский механизм мира.

"Несмотря на то, что Ирландия военно нейтральная страна, я хочу четко заявить, что мы не нейтральны по отношению к этой войне или этому конфликту, и мы также не нейтральны относительно будущего вашей страны", – отметил Ковни.

По его словам, вклад Ирландии включает не только оружие, но и бронежилеты, поставки медикаментов, топлива и другого военного оборудования.

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля. 

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей. 

После того, как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Президент Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

Теги: оружие, санкции, нефть, вооружение, военная помощь, гуманитарная помощь, эмбарго, Ирландия, война России против Украины
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