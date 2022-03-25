"Мы связаны и временем, и историей с их горем". Ирландская Independent опубликовала статью на украинском языке

"Огромная Россия в полную мощь пытается покорить Украину уже месяц. Безудержной силой собственного духа украинцы сдерживают давление. Мир открыл свое сердце и свои границы для оказавшихся в ужасной ситуации украинцев. Если героизм, как говорится, это стоять до конца и дольше, то их отвага поражает", – отметили в публикации.

В ней сказано, что Ирландия тоже "жила в тени империи и слишком хорошо знает, что такое ужасающие последствия бессмысленного территориального конфликта".

Скриншот: independent.ie

"Более 10 млн украинцев вынуждены были покинуть родной дом, в основном это женщины с детьми. Мы связаны и временем, и историей с их горем. Поэтому всем приезжающим сюда нужно предложить не просто безопасное убежище, но и самый теплый прием", – пишет Independent.

Ирландские журналисты упоминают в публикации о Голодоморе, организованном советским диктатором Иосифом Сталиным.

"Миллионы наших предков без всяких пожитков были рассеяны на четыре стороны света войной и голодом. Мы их помним. Но если мы хотим проявить истинное уважение к их жертве и их наследию, мы также должны протянуть руку, чтобы помочь прибывающим к нашим берегам во время тяжелой нужды", – призывает газета.

Статья проиллюстрирована фотографией президента Украины Владимира Зеленского.

НВ пишет, что Independent впервые публикует статью на другом языке, кроме английского или ирландского.