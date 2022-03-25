"Мы связаны и временем, и историей с их горем". Ирландская Independent опубликовала статью на украинском языке

"Огромная Россия в полную мощь пытается покорить Украину уже месяц. Безудержной силой собственного духа украинцы сдерживают давление. Мир открыл свое сердце и свои границы для оказавшихся в ужасной ситуации украинцев. Если героизм, как говорится, это стоять до конца и дольше, то их отвага поражает", – отметили в публикации.
В ней сказано, что Ирландия тоже "жила в тени империи и слишком хорошо знает, что такое ужасающие последствия бессмысленного территориального конфликта".
"Более 10 млн украинцев вынуждены были покинуть родной дом, в основном это женщины с детьми. Мы связаны и временем, и историей с их горем. Поэтому всем приезжающим сюда нужно предложить не просто безопасное убежище, но и самый теплый прием", – пишет Independent.
Ирландские журналисты упоминают в публикации о Голодоморе, организованном советским диктатором Иосифом Сталиным.
"Миллионы наших предков без всяких пожитков были рассеяны на четыре стороны света войной и голодом. Мы их помним. Но если мы хотим проявить истинное уважение к их жертве и их наследию, мы также должны протянуть руку, чтобы помочь прибывающим к нашим берегам во время тяжелой нужды", – призывает газета.
Статья проиллюстрирована фотографией президента Украины Владимира Зеленского.
НВ пишет, что Independent впервые публикует статью на другом языке, кроме английского или ирландского.
25 февраля, на следующий день после полномаштабного вторжения российской армии, Ирландия отменила визовый режим с Украиной. Об этом сообщил сайт правительства страны. Комментируя нападение, министр юстиции Ирландии Хелен Макенти сказала, что поражена действиями России.
По данным ООН, из-за нападения РФ свои дома уже покинули более 10 млн украинцев. Около 6,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, еще 3,7 млн человек выехали за границу.
Как сообщило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, больше всего украинцев приняли Польша (2,2 млн), Румыния (564 тыс.) и Молдова (374 тыс.).