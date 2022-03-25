Жертвами российской агрессии в Украине стали 135 детей

Больше всего пострадало детей в Киевской (64), Харьковской (44), Донецкой (46), Черниговской (34), Николаевской (25), Запорожской (26), Киеве (16), Житомирской (15), Херсонской (15) и Сумской (14) областях.
24 марта из-за обстрела военными РФ села Новомихайловка Донецкой области получили ранения двое детей шести и 13 лет.
Также 24 марта в селе Обильное Запорожской области трое подростков (13, 14 и 15 лет) подорвались на мине. Их госпитализировали в Мелитопольскую больницу. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Повреждения и разрушения получили более 230 школ и 155 детских садов. Самая плохая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.
Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 16 марта, что подтверждена гибель 3 тыс. мирных граждан.
По данным ООН на 24 марта, подтверждены 1035 жертв и 1650 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по информации горсовета на 14 марта, подтверждена гибель более 2 тыс. жителей, советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан.