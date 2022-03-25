Жертвами российской агрессии в Украине стали 135 детей

Больше всего пострадало детей в Киевской (64), Харьковской (44), Донецкой (46), Черниговской (34), Николаевской (25), Запорожской (26), Киеве (16), Житомирской (15), Херсонской (15) и Сумской (14) областях.

24 марта из-за обстрела военными РФ села Новомихайловка Донецкой области получили ранения двое детей шести и 13 лет.

Также 24 марта в селе Обильное Запорожской области трое подростков (13, 14 и 15 лет) подорвались на мине. Их госпитализировали в Мелитопольскую больницу. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Повреждения и разрушения получили более 230 школ и 155 детских садов. Самая плохая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.