Приезд канцлера ФРГ в Киев имеет смысл только с новой поддержкой тяжелым вооружением – посол Украины в Германии

Такое мнение в интервью "Европейской правде", опубликованном в YouTube СМИ 13 апреля, выразил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Дипломата спросили, стоит ли ожидать визита Шольца в Украину в ближайшее время.
"Я думаю, что ожидать его стоит, приглашение президента есть, но, конечно, этот визит будет иметь смысл только тогда, когда господин канцлер привезет с собой решение коалиции о новой поддержке, – ответил Мельник. – Новая поддержка означает тяжелое вооружение, и не завтра или послезавтра, а сегодня. Это означает шестой пакет санкций и не такой "дырявый", который мы видим, как он готовится, а это должно быть действительно полноценное нефтяное и газовое эмбарго… Это тоже должно быть… То, что произошло в Америке, – то есть закон о ленд-лизе, ленд-лиз 2.0".
Мельник не стал комментировать ситуацию с визитом в Украину Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, но отметил, что "на данном этапе для Украинского государства приоритетом является именно приезд главы правительства".
"Канцлер Германии, он принимает решения, которые мы все ожидаем, а для нас сейчас нет времени на какие-то там протокольные обмены, для нас сейчас вопрос стоит ребром – или мы выживем, или мы сможем минимизировать жертвы среди украинцев", – резюмировал Мельник.
Шольц заявил 13 апреля, что не планирует поездку в Украину в ближайшее время. Он добавил, что был в Киеве всего за несколько дней до начала вторжения РФ (24 февраля) и регулярно звонит Зеленскому.
Что касается поставок оружия, которых требует Киев, Шольц подчеркнул, что он выступал за то, чтобы Германия изменила свои принципы, которым следовала десятилетиями, и начала поставлять оружие Украине.
"Мы доставляли, доставляем и будем доставлять", – сказал канцлер ФРГ.
12 апреля издание Bild сообщало, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал Зеленский, который якобы не хочет встречаться с немецким президентом по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией. Издание напомнило, в частности, о поддержке немецким политиком газопровода "Северный поток – 2", в котором заинтересована РФ. 4 апреля Штайнмайер признавал, что ошибался, выступая ранее за сближение Запада с Россией и поддерживая российский газопровод.
Позже на пресс-конференции в Польше Штайнмайер подтвердил, что Киев отклонил его визит, сообщила "Німецька хвиля". "Я был готов это сделать, однако, очевидно, – и я должен принять это во внимание – в Киеве этого не захотели", – заявил он. В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит в Украину президента ФРГ, заявил представитель немецкого правительства 12 апреля.
Последний раз Штайнмайер приезжал в Киев в октябре 2021 года.
Шольц раскритиковал отказ Украины принять с визитом Штайнмайера, назвав его "раздражающим".