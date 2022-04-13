Шольц раскритиковал "раздражающий" отказ Украины принять Штайнмайера

"Федеральный президент хотел бы посетить Украину. Поэтому было бы хорошо его принять", – цитирует его заявление Der Tagesspiegel.
Сам канцлер не планирует поездку в Украину в ближайшее время. Он заявил, что был в Киеве всего за несколько дней до начала вторжения РФ и регулярно звонит президенту Владимиру Зеленскому.
Что касается поставок оружия, которых требует Киев, Шольц заявил, что он выступал за то, чтобы Германия изменила свои принципы, которым следовала десятилетиями, и начала поставлять оружие Украине.
"Мы доставляли, доставляем и будем доставлять", – сказал канцлер. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждается с европейскими и трансатлантическими партнерами – Германия не будет действовать в одиночку.
"Взять на себя ответственность означает: Германия поставляет в Украину зенитные ракеты и многие другие товары военного назначения. Важно и не следует недооценивать: мы тесно координируем это со всеми нашими союзниками. Мы не делаем это в одиночку", – написал политик в Twitter.
Verantwortung übernehmen heißt: Deutschland liefert Flugabwehrraketen und viele andere militärische Güter in die #Ukraine. Wichtig und nicht zu unterschätzen: Wir stimmen uns dazu eng mit allen Verbündeten ab. Wir machen keinen Alleingang. https://t.co/0ElQ6vQwTM— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 13, 2022
12 апреля издание Bild сообщало, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал президент Украины Владимир Зеленский, который якобы не хочет встречаться с немецким президентом по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией. Издание напомнило, в частности, о поддержке немецким политиком газопровода "Северный поток – 2", в котором заинтересована РФ. 4 апреля Штайнмайер признавал, что ошибался, выступая ранее за сближение Запада с Россией и поддерживая российский газопровод.
Позже на пресс-конференции в Польше Штайнмайер подтвердил, что Киев отклонил его визит, сообщила "Німецька хвиля". "Я был готов это сделать, однако, очевидно, – и я должен принять это во внимание – в Киеве этого не захотели", – заявил он. В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит в Украину президента ФРГ, заявил представитель немецкого правительства 12 апреля.
Последний раз Штайнмайер приезжал в Киев в октябре 2021 года.