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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц раскритиковал "раздражающий" отказ Украины принять Штайнмайера

Сам Шольц с визитом в Украину пока не собирается
Сам Шольц с визитом в Украину пока не собирается
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал отказ Украины принять с визитом президента Франка-Вальтера Штайнмайера, назвав его "раздражающим". Об этом он сказал в интервью радио RBB24.

"Федеральный президент хотел бы посетить Украину. Поэтому было бы хорошо его принять", – цитирует его заявление Der Tagesspiegel.

Сам канцлер не планирует поездку в Украину в ближайшее время. Он заявил, что был в Киеве всего за несколько дней до начала вторжения РФ и регулярно звонит президенту Владимиру Зеленскому.

Что касается поставок оружия, которых требует Киев, Шольц заявил, что он выступал за то, чтобы Германия изменила свои принципы, которым следовала десятилетиями, и начала поставлять оружие Украине. 

"Мы доставляли, доставляем и будем доставлять", – сказал канцлер. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждается с европейскими и трансатлантическими партнерами – Германия не будет действовать в одиночку.

"Взять на себя ответственность означает: Германия поставляет в Украину зенитные ракеты и многие другие товары военного назначения. Важно и не следует недооценивать: мы тесно координируем это со всеми нашими союзниками. Мы не делаем это в одиночку", – написал политик в Twitter.

Контекст:

12 апреля издание Bild сообщало, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал президент Украины Владимир Зеленский, который якобы не хочет встречаться с немецким президентом по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией. Издание напомнило, в частности, о поддержке немецким политиком газопровода "Северный поток – 2", в котором заинтересована РФ. 4 апреля Штайнмайер признавал, что ошибался, выступая ранее за сближение Запада с Россией и поддерживая российский газопровод. 

Позже на пресс-конференции в Польше Штайнмайер подтвердил, что Киев отклонил его визит, сообщила "Німецька хвиля". "Я был готов это сделать, однако, очевидно, – и я должен принять это во внимание – в Киеве этого не захотели", – заявил он. В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит в Украину президента ФРГ, заявил представитель немецкого правительства 12 апреля.

Последний раз Штайнмайер приезжал в Киев в октябре 2021 года.

Теги: Германия, оружие, Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ, вооружение, Владимир Зеленский, визит, Олаф Шольц
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