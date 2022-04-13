Шольц раскритиковал "раздражающий" отказ Украины принять Штайнмайера

Сам Шольц с визитом в Украину пока не собирается Фото: EPA

"Федеральный президент хотел бы посетить Украину. Поэтому было бы хорошо его принять", – цитирует его заявление Der Tagesspiegel.

Сам канцлер не планирует поездку в Украину в ближайшее время. Он заявил, что был в Киеве всего за несколько дней до начала вторжения РФ и регулярно звонит президенту Владимиру Зеленскому.

Что касается поставок оружия, которых требует Киев, Шольц заявил, что он выступал за то, чтобы Германия изменила свои принципы, которым следовала десятилетиями, и начала поставлять оружие Украине.

"Мы доставляли, доставляем и будем доставлять", – сказал канцлер. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждается с европейскими и трансатлантическими партнерами – Германия не будет действовать в одиночку.

"Взять на себя ответственность означает: Германия поставляет в Украину зенитные ракеты и многие другие товары военного назначения. Важно и не следует недооценивать: мы тесно координируем это со всеми нашими союзниками. Мы не делаем это в одиночку", – написал политик в Twitter.

Verantwortung übernehmen heißt: Deutschland liefert Flugabwehrraketen und viele andere militärische Güter in die #Ukraine. Wichtig und nicht zu unterschätzen: Wir stimmen uns dazu eng mit allen Verbündeten ab. Wir machen keinen Alleingang. https://t.co/0ElQ6vQwTM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 13, 2022