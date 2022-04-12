Президент Германии хочет приехать в Киев, но Зеленский отказывается с ним встречаться – СМИ

По данным немецкого издания, Штайнмайер планирует прибыть в воюющую против России Украину вместе с правительственными делегациями других стран Европейского союза.
"Но на пути стоит президент Украины", – пишет Bild.
Зеленский якобы не хочет встречаться с немецким президентом по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией. Издание напоминает, в частности, о поддержке немецким политиком газопровода "Северный поток – 2", в котором заинтересована РФ.
Bild подчеркивает, что Киев не возражает против визита других политиков из Евросоюза, которые намерены прибыть в Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последний раз Штайнмайер приезжал в Киев в октябре 2021 года.
Штайнмайер был впервые избран президентом ФРГ в феврале 2017 года и вступил в должность в марте, до того четыре года возглавлял МИД Германии. На второй срок переизбран 13 февраля 2022 года.
Выступая на съезде в день избрания на второй срок, Штайнмайер уже тогда не исключал, что Россия нападет на Украину, и в связи с этим обращался к Путину с требованием "ослабить петлю на шее Украины". "Ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", – сказал переизбранный президент.
4 апреля 2022 года, на 29-й день масштабного вторжения России в Украину, Штайнмайер признал, что ошибался, выступая ранее за сближение Запада с Россией. По его словам, он не верил, что президент РФ Владимир Путин "ради своего имперского безумия" будет готов к полному экономическому, политическому и моральному "краху своей страны". Штайнмайер также назвал "явной ошибкой" свою приверженность "Северному потоку – 2".
8 апреля Штайнмайер поддержал идею трибунала над Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым за агрессию против Украины.