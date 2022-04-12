Президент Германии хочет приехать в Киев, но Зеленский отказывается с ним встречаться – СМИ

По данным немецкого издания, Штайнмайер планирует прибыть в воюющую против России Украину вместе с правительственными делегациями других стран Европейского союза.

"Но на пути стоит президент Украины", – пишет Bild.

Зеленский якобы не хочет встречаться с немецким президентом по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией. Издание напоминает, в частности, о поддержке немецким политиком газопровода "Северный поток – 2", в котором заинтересована РФ.

Bild подчеркивает, что Киев не возражает против визита других политиков из Евросоюза, которые намерены прибыть в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Последний раз Штайнмайер приезжал в Киев в октябре 2021 года.