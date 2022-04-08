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Штайнмайер поддержал идею трибунала над Путиным и Лавровым

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Штайнмайер: Я не предполагал, что российский президент рискнет полным политическим, экономическим, моральным разорением своей страны в имперском безумии
Штайнмайер: Я не предполагал, что российский президент рискнет полным политическим, экономическим, моральным разорением своей страны в имперском безумии
Фото: ЕРА

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Spiegel, опубликованном 8 апреля, заявил, что каждый, кто виноват в военных преступлениях РФ в Украине, должен будет ответить за них.

"Я был свидетелем изменений в российской политике, но, честно говоря, я все еще надеялся, что [президент РФ Владимир] Путин останется рациональным. Я не предполагал, что российский президент рискнет полным политическим, экономическим, моральным разорением своей страны в имперском безумии. Нападение [на Украину] меня шокирует", – сказал Штайнмайер.

Он поддержал идею привлечения к Международному уголовному суду Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за военные преступления в Украине.

Президент ФРГ сказал, что Путин, с которым ему приходилось общаться в 2001 году, не имеет ничего общего с сегодняшним лидером РФ. Штайнмайер назвал Путина "жестоким разжигателем войны в бункере".

Штайнмайер был впервые избран президентом ФРГ в феврале 2017 года и вступил в должность в марте, до того четыре года возглавлял МИД Германии. На второй срок переизбран 13 февраля 2022 года.

Выступая на съезде в день избрания на второй срок, Штайнмайер уже тогда не исключал, что Россия нападет на Украину, и в связи с этим обращался к Путину с требованием "ослабить петлю на шее Украины". "Ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", – сказал переизбранный президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека. 1 марта ЕСПЧ применил правило 39 и вынес решение, которым приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.

Помимо этого, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Путин не фигурирует в уголовных производствах, открытых украинскими правоохранителями, так как имеет функциональный иммунитет, объясняла генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она подчеркивала, что глава Кремля – наибольший военный преступник XXI века. Неоднократно так Путина называл президент США Джо Байден.

Теги: Россия, Украина, Франк-Вальтер Штайнмайер, Кремль, ФРГ, вторжение, Международный суд ООН, война России против Украины, трибунал
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