Штайнмайер поддержал идею трибунала над Путиным и Лавровым

Штайнмайер: Я не предполагал, что российский президент рискнет полным политическим, экономическим, моральным разорением своей страны в имперском безумии Фото: ЕРА

"Я был свидетелем изменений в российской политике, но, честно говоря, я все еще надеялся, что [президент РФ Владимир] Путин останется рациональным. Я не предполагал, что российский президент рискнет полным политическим, экономическим, моральным разорением своей страны в имперском безумии. Нападение [на Украину] меня шокирует", – сказал Штайнмайер.

Он поддержал идею привлечения к Международному уголовному суду Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за военные преступления в Украине.

Президент ФРГ сказал, что Путин, с которым ему приходилось общаться в 2001 году, не имеет ничего общего с сегодняшним лидером РФ. Штайнмайер назвал Путина "жестоким разжигателем войны в бункере".

Штайнмайер был впервые избран президентом ФРГ в феврале 2017 года и вступил в должность в марте, до того четыре года возглавлял МИД Германии. На второй срок переизбран 13 февраля 2022 года.

Выступая на съезде в день избрания на второй срок, Штайнмайер уже тогда не исключал, что Россия нападет на Украину, и в связи с этим обращался к Путину с требованием "ослабить петлю на шее Украины". "Ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", – сказал переизбранный президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)