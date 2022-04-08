Штайнмайер поддержал идею трибунала над Путиным и Лавровым

"Я был свидетелем изменений в российской политике, но, честно говоря, я все еще надеялся, что [президент РФ Владимир] Путин останется рациональным. Я не предполагал, что российский президент рискнет полным политическим, экономическим, моральным разорением своей страны в имперском безумии. Нападение [на Украину] меня шокирует", – сказал Штайнмайер.
Он поддержал идею привлечения к Международному уголовному суду Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за военные преступления в Украине.
Президент ФРГ сказал, что Путин, с которым ему приходилось общаться в 2001 году, не имеет ничего общего с сегодняшним лидером РФ. Штайнмайер назвал Путина "жестоким разжигателем войны в бункере".
Штайнмайер был впервые избран президентом ФРГ в феврале 2017 года и вступил в должность в марте, до того четыре года возглавлял МИД Германии. На второй срок переизбран 13 февраля 2022 года.
Выступая на съезде в день избрания на второй срок, Штайнмайер уже тогда не исключал, что Россия нападет на Украину, и в связи с этим обращался к Путину с требованием "ослабить петлю на шее Украины". "Ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", – сказал переизбранный президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".
28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека. 1 марта ЕСПЧ применил правило 39 и вынес решение, которым приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.
Помимо этого, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Путин не фигурирует в уголовных производствах, открытых украинскими правоохранителями, так как имеет функциональный иммунитет, объясняла генпрокурор Ирина Венедиктова.
Она подчеркивала, что глава Кремля – наибольший военный преступник XXI века. Неоднократно так Путина называл президент США Джо Байден.