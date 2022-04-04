Ельченко: Путина нужно объявить международным уголовным преступником. Все должно закончиться созданием специального трибунала по России

Ельченко считает, что украинская делегация в Нью-Йорке уже занимается подготовкой к заседанию Совбеза ООН Фото: ЕРА

"Уже сегодня мы имеем призыв бывшего прокурора по Югославии Карлы дель Понто, которая абсолютно правильно сказала, что [президента РФ Владимира] Путина нужно объявить международным уголовным преступником, объявить его в розыск по всему миру и осудить", – отметил Ельченко.

Он считает, что украинская делегация в Нью-Йорке уже занимается подготовкой к заседанию Совбеза ООН.

"В идеале все это должно закончиться созданием специального трибунала по России. Понятно, что это трудно сделать, ведь Россия ветирует такое решение, но есть и другие пути. Уже создан Совет ООН по делам человека, создавший специальную комиссию по расследованию преступлений в Украине, где работает группа независимых экспертов. Это было сделано еще до событий в Буче. Тем более, что и наш Офис генпрокурора, и правозащитники Human Rights Watch собирают всю необходимую информацию. Я думаю, что через несколько дней она уже будет доступна, чтобы ее изучали специалисты. Это займет какое-то время, но если это не начать делать немедленно, потом будет поздно", – подчеркнул Ельченко.

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