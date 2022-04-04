Ельченко: Путина нужно объявить международным уголовным преступником. Все должно закончиться созданием специального трибунала по России

"Уже сегодня мы имеем призыв бывшего прокурора по Югославии Карлы дель Понто, которая абсолютно правильно сказала, что [президента РФ Владимира] Путина нужно объявить международным уголовным преступником, объявить его в розыск по всему миру и осудить", – отметил Ельченко.
Он считает, что украинская делегация в Нью-Йорке уже занимается подготовкой к заседанию Совбеза ООН.
"В идеале все это должно закончиться созданием специального трибунала по России. Понятно, что это трудно сделать, ведь Россия ветирует такое решение, но есть и другие пути. Уже создан Совет ООН по делам человека, создавший специальную комиссию по расследованию преступлений в Украине, где работает группа независимых экспертов. Это было сделано еще до событий в Буче. Тем более, что и наш Офис генпрокурора, и правозащитники Human Rights Watch собирают всю необходимую информацию. Я думаю, что через несколько дней она уже будет доступна, чтобы ее изучали специалисты. Это займет какое-то время, но если это не начать делать немедленно, потом будет поздно", – подчеркнул Ельченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".
28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека. 1 марта ЕСПЧ применил правило 39 и вынес решение, которым приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.
Помимо этого, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Объявляя о вторжении российских войск в Украину, Путин заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Путин не фигурирует в уголовных производствах, открытых украинскими правоохранителями, так как имеет функциональный иммунитет, объясняла генпрокурор Ирина Венедиктова.
Она подчеркивала, что глава Кремля – наибольший военный преступник XXI века. Неоднократно так Путина называл президент США Джо Байден.