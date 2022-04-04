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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ельченко: Путина нужно объявить международным уголовным преступником. Все должно закончиться созданием специального трибунала по России

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Ельченко считает, что украинская делегация в Нью-Йорке уже занимается подготовкой к заседанию Совбеза ООН
Ельченко считает, что украинская делегация в Нью-Йорке уже занимается подготовкой к заседанию Совбеза ООН
Фото: ЕРА

Российская агрессия против Украины должна закончиться созданием специального трибунала в отношении России. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил бывший постоянный представитель Украины в ООН и экс-посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Уже сегодня мы имеем призыв бывшего прокурора по Югославии Карлы дель Понто, которая абсолютно правильно сказала, что [президента РФ Владимира] Путина нужно объявить международным уголовным преступником, объявить его в розыск по всему миру и осудить", – отметил Ельченко.

Он считает, что украинская делегация в Нью-Йорке уже занимается подготовкой к заседанию Совбеза ООН.

"В идеале все это должно закончиться созданием специального трибунала по России. Понятно, что это трудно сделать, ведь Россия ветирует такое решение, но есть и другие пути. Уже создан Совет ООН по делам человека, создавший специальную комиссию по расследованию преступлений в Украине, где работает группа независимых экспертов. Это было сделано еще до событий в Буче. Тем более, что и наш Офис генпрокурора, и правозащитники Human Rights Watch собирают всю необходимую информацию. Я думаю, что через несколько дней она уже будет доступна, чтобы ее изучали специалисты. Это займет какое-то время, но если это не начать делать немедленно, потом будет поздно", – подчеркнул Ельченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека. 1 марта ЕСПЧ применил правило 39 и вынес решение, которым приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. 

Помимо этого, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Объявляя о вторжении российских войск в Украину, Путин заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Путин не фигурирует в уголовных производствах, открытых украинскими правоохранителями, так как имеет функциональный иммунитет, объясняла генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она подчеркивала, что глава Кремля – наибольший военный преступник XXI века. Неоднократно так Путина называл президент США Джо Байден.

Теги: Россия, Украина, ООН, Владимир Ельченко, российская агрессия, война России против Украины
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