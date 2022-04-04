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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Объясни мне, что это за война, кому она нужна?" Сестра и учительница Козака записали видеообращение

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Козак родился в 1958 году в селе Бандурово Кировоградской области
Козак родился в 1958 году в селе Бандурово Кировоградской области
Фото: ЕРА

Учительница и сестра заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака записали для него видеообращение. Его опубликовало 4 апреля в Facebook Общественное Кропивницкий.

Обе женщины живут в селе Бандурово Кировоградской области, откуда родом Козак. Учительница рассказала, что была классным руководителем Козака с пятого класса. Она говорит, что Козак был очень хорошим ребенком.

"Я вам все пыталась объяснить, чтобы было понятно. Объясни мне, что это за война, кому она нужна? На коленях перед всей Украиной стала бы и просила извинения за то, что что-то недодала тебе в воспитании, что-то упустила", – отметила педагог.

Она добавила, что не понимает, почему ее ученик находится в лагере врагов своих одноклассников и односельчан.

Сестра Козака, стоя у могилы бабушки Горпины Козак, просит остановить войну против Украины. 

"У нас детей насилуют, женщин насилуют. Побили все города. Домов нет. Людям некуда пойти. Выезжают кто куда. Очень, очень у нас тяжко. Если ты можешь чем-нибудь помочь, помоги нам", – обращается родственница.

https://www.facebook.com/suspilne.kropyvnytskyi/videos/5355869127759378/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Козак родился в 1958 году, он занимает должность замглавы администрации президента РФ с января 2020 года. Козак  возглавлял предвыборный штаб президента РФ Владимира Путина, занимается "украинским вопросом", отмечает Общественное.

Теги: Россия, Украина, Дмитрий Козак, Кировоградская область, война России против Украины
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