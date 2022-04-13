В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит Штайнмайера в Украину

"Федеральный президент четко и недвусмысленно занимает позицию на стороне Украины", – сказал представитель правительства ФРГ.

Он заявил, что после своего переизбрания Штайнмайер обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом: "Снимите удавку с шеи Украины!"

"Германия была и остается в международном масштабе одной из самых решительных сторонниц Украины, и это тесно связано с многолетней работой нынешнего федерального президента", – заявил спикер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

12 апреля издание Bild сообщало, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский якобы не хочет встречаться с немецким президентом по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией. Издание напоминает, в частности, о поддержке немецким политиком газопровода "Северный поток – 2", в котором заинтересована РФ.

Позже на пресс-конференции в Польше Штайнмайер подтвердил, что Киев отклонил его визит, сообщает "Німецька хвиля".

"Я был готов это сделать, однако, очевидно – и я должен принять это во внимание – в Киеве этого не захотели", – заявил он.

Последний раз Штайнмайер приезжал в Киев в октябре 2021 года.