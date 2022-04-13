В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит Штайнмайера в Украину

"Федеральный президент четко и недвусмысленно занимает позицию на стороне Украины", – сказал представитель правительства ФРГ.
Он заявил, что после своего переизбрания Штайнмайер обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом: "Снимите удавку с шеи Украины!"
"Германия была и остается в международном масштабе одной из самых решительных сторонниц Украины, и это тесно связано с многолетней работой нынешнего федерального президента", – заявил спикер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
12 апреля издание Bild сообщало, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский якобы не хочет встречаться с немецким президентом по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией. Издание напоминает, в частности, о поддержке немецким политиком газопровода "Северный поток – 2", в котором заинтересована РФ.
Позже на пресс-конференции в Польше Штайнмайер подтвердил, что Киев отклонил его визит, сообщает "Німецька хвиля".
"Я был готов это сделать, однако, очевидно – и я должен принять это во внимание – в Киеве этого не захотели", – заявил он.
Последний раз Штайнмайер приезжал в Киев в октябре 2021 года.
Штайнмайер был впервые избран президентом ФРГ в феврале 2017 года и вступил в должность в марте, до того четыре года возглавлял МИД Германии. На второй срок переизбран 13 февраля 2022 года.
Выступая на съезде в день избрания на второй срок, Штайнмайер уже тогда не исключал, что Россия нападет на Украину, и в связи с этим обращался к Путину с требованием "ослабить петлю на шее Украины". "Ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", – сказал переизбранный президент.
4 апреля 2022 года, на 29-й день масштабного вторжения России в Украину, Штайнмайер признал, что ошибался, выступая ранее за сближение Запада с Россией. По его словам, он не верил, что президент РФ Владимир Путин "ради своего имперского безумия" будет готов к полному экономическому, политическому и моральному "краху своей страны". Штайнмайер также назвал "явной ошибкой" свою приверженность "Северному потоку – 2".
8 апреля Штайнмайер поддержал идею трибунала над Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым за агрессию против Украины.
12 апреля политик заявил, что Германия продолжит поставлять оружие Украине.