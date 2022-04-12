Штайнмайер заявил, что Германия продолжит поставлять оружие Украине

Он сказал, что ФРГ будет предоставлять оружие, несмотря на убеждения, согласно которым страна не поставляет вооружения в зоны конфликтов.
"Мы солидарны с Украиной", – сказал он.
По словам Штайнмайера, Путину не удалось разделить Европу, она, наоборот, сплотилась в противодействии внешней агрессии.
"Не может быть возвращения к нормальным отношениям с такой Россией. Российские военные преступления увидел весь мир. Их нужно задокументировать и расследовать, а виновников и принимающих политические решения нужно привлечь к ответственности", – заявил президент.
Комментируя санкции, Штайнмайер сказал, что страны Евросоюза должны усилить экономическое давление на РФ.
Президент отметил, что Германия уже сократила импорт газа из РФ с 60% до 40%, но не может сразу полностью отказаться от него.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Германия долгое время отказывалась поставлять Украине оружие. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.
8 апреля в Германии заявили об инициировании расследования против президента России Владимира Путина и других чиновников РФ из-за военных преступлений в Украине.