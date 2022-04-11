В последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины – Зеленский после разговора с Шольцем

"Говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем. О том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Как усилить санкции против России и заставить Россию искать мир. Рад отметить, что в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины", – говорится в сообщении.
По словам Зеленского, изменения в позиции Германии относительно украинского вопроса логичны, поскольку именно этот курс поддерживается большинством немецкого народа.
Президент выразил свою благодарность Шольцу.
"Ожидаю, что все, о чем мы договорились, будет реализовано. И это очень важно", – добавил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Германия долгое время отказывалась поставлять Украине оружие. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.
8 апреля в Германии заявили об инициировании расследования против президента России Владимира Путина и других чиновников РФ из-за военных преступлений в Украине.