В последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины – Зеленский после разговора с Шольцем

Зеленский: Ожидаю, что все, о чем мы договорились, будет реализовано. И это очень важно Фото: ЕРА

"Говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем. О том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Как усилить санкции против России и заставить Россию искать мир. Рад отметить, что в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, изменения в позиции Германии относительно украинского вопроса логичны, поскольку именно этот курс поддерживается большинством немецкого народа.

Президент выразил свою благодарность Шольцу.

"Ожидаю, что все, о чем мы договорились, будет реализовано. И это очень важно", – добавил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)