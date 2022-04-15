В Херсонской области мэр Таврийска сложил полномочия

"В связи с ухудшением состояния моего здоровья и необходимостью длительного лечения мною написано заявление на отпуск с последующим официальным сложением полномочий городского головы. Спасибо всем за сотрудничество и поддержку", – говорится в заявлении.
С первого апреля Ризак находился в плену у российских оккупантов. Об этом сообщало в Telegram Общественное.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты регулярно похищали на оккупированных территориях глав разных населенных пунктов. По данным вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирини Верещук, по состоянию на 3 апреля в плену оккупантов находились 11 глав местных общин из Киевской, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.
По словам президент Владимира Зеленского, некоторых похищенных чиновников оккупанты убили. В частности, 3 апреля нашли мертвой старосту села Мотыжин Киевской области Ольгу Сухенко. Вместе с ней убили ее мужа и сына.