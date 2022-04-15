В Херсонской области мэр Таврийска сложил полномочия

"В связи с ухудшением состояния моего здоровья и необходимостью длительного лечения мною написано заявление на отпуск с последующим официальным сложением полномочий городского головы. Спасибо всем за сотрудничество и поддержку", – говорится в заявлении.

С первого апреля Ризак находился в плену у российских оккупантов. Об этом сообщало в Telegram Общественное.

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