"Каждый и каждая в Украине имеют право на свое жилье". Зеленский анонсировал масштабную госпрограмму восстановления Украины

Зеленский: Не может быть такого, что человек отдает всю жизнь военной службе, а выходит на пенсию, не имея собственной квартиры Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что восстановление разрушенных украинских городов – колоссальный объем работы, "но все же меньший, чем защитить государство в войне", что украинцы уже делают, так что "не стоит бояться масштаба".

Он сообщил, что проект восстановления Украины будет разделен на несколько этапов и будет заключаться не только в том, чтобы физически восстановить дома и инфраструктуру, разрушенные российскими войсками, но и в том, чтобы решить многие устаревшие проблемы, улучшить организацию пространства жизни и восстановить справедливость "для тех, кто работает на общество и получает от государства совсем немного".

"Я поставил сегодня задание, чтобы на первом этапе были обеспечены временным жильем переселенцы – те, чей дом разрушен войной. Временным – пока не восстановим их жилье. Или пока люди не получат компенсацию – квадратными метрами или деньгами", – сказал президент.

По его словам, на втором этапе "восстанавливаем то, что оккупанты пытались уничтожить – все города, общины, которые пострадали".

"А на третьем этапе – обеспечим жильем всех, кто защищал наше государство, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья не имел. Не может быть такого, что человек отдает всю жизнь военной службе, а выходит на пенсию, не имея собственной квартиры... Не может быть такого, что врач или медицинская сестра, учитель или правоохранитель всю жизнь честно отдают делу, а остаются в общежитии на десятки лет, если не на всю жизнь", – сказал Зеленский.

Он пообещал, что правительство и все органы центральной власти вместе с местными властями обеспечат реализацию этого проекта.

"Каждый и каждая в Украине имеют право на свое жилье, на свой собственный дом или свою квартиру... Все, чье жилье разрушили оккупанты, и все, кто долгие годы стоял в очереди. Весь наш народ, заслуживающий жизни в современной среде", – заявил президент.

Он отметил, что Украина уже привлекает к реализации проекта ведущих архитекторов, "весь потенциал государства и международную поддержку" и намерена добавить участие компаний, государств-партнеров, международных доноров.