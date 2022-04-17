"Каждый и каждая в Украине имеют право на свое жилье". Зеленский анонсировал масштабную госпрограмму восстановления Украины

Зеленский отметил, что восстановление разрушенных украинских городов – колоссальный объем работы, "но все же меньший, чем защитить государство в войне", что украинцы уже делают, так что "не стоит бояться масштаба".
Он сообщил, что проект восстановления Украины будет разделен на несколько этапов и будет заключаться не только в том, чтобы физически восстановить дома и инфраструктуру, разрушенные российскими войсками, но и в том, чтобы решить многие устаревшие проблемы, улучшить организацию пространства жизни и восстановить справедливость "для тех, кто работает на общество и получает от государства совсем немного".
"Я поставил сегодня задание, чтобы на первом этапе были обеспечены временным жильем переселенцы – те, чей дом разрушен войной. Временным – пока не восстановим их жилье. Или пока люди не получат компенсацию – квадратными метрами или деньгами", – сказал президент.
По его словам, на втором этапе "восстанавливаем то, что оккупанты пытались уничтожить – все города, общины, которые пострадали".
"А на третьем этапе – обеспечим жильем всех, кто защищал наше государство, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья не имел. Не может быть такого, что человек отдает всю жизнь военной службе, а выходит на пенсию, не имея собственной квартиры... Не может быть такого, что врач или медицинская сестра, учитель или правоохранитель всю жизнь честно отдают делу, а остаются в общежитии на десятки лет, если не на всю жизнь", – сказал Зеленский.
Он пообещал, что правительство и все органы центральной власти вместе с местными властями обеспечат реализацию этого проекта.
"Каждый и каждая в Украине имеют право на свое жилье, на свой собственный дом или свою квартиру... Все, чье жилье разрушили оккупанты, и все, кто долгие годы стоял в очереди. Весь наш народ, заслуживающий жизни в современной среде", – заявил президент.
Он отметил, что Украина уже привлекает к реализации проекта ведущих архитекторов, "весь потенциал государства и международную поддержку" и намерена добавить участие компаний, государств-партнеров, международных доноров.
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль.
По состоянию на 15 апреля украинцы подали через приложение "Дія" более 76,7 тыс. информационных заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе, общая площадь поврежденного жилья превысила 5,3 млн м².