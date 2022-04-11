Через три-четыре месяца будут готовы первые новые квартиры для вынужденных переселенцев – ОП

"Люди не должны жить в спортзалах или школах. Мы выбрали проекты, которые можно реализовать за три месяца. Это будут именно квартиры – в большинстве двухкомнатные, но и однокомнатные, и трехкомнатные", – рассказал он.
По плану, после восстановления жилья переселенцев в населенных пунктах, которые они покинули, люди смогут вернуться в свои дома, а квартиры для временного проживания будут отданы военным и всем, кто ждал жилье в очередях. Как сообщил заместитель руководителя ОП, в общей сложности для реализации этого проекта выбрано 10 регионов, где в сжатые сроки должны построить десятки тысяч квартир.
В первую очередь таким жильем будут обеспечиваться те переселенцы, которые сейчас находятся в спортзалах и других нежилых помещениях. По данным Тимошенко, руководители областей уже составляют списки тех, кто нуждается в первоочередном переселении. Он также сообщил о договоренности со строителями о выполнении работ с минимальной наценкой, при этом с обеспечением высокого качества. Для того чтобы на выполнение этих работ хватило рабочих, сейчас рассматривается возможность предоставления бронирования строителям.
"Если вы помните, сначала брони получили водители, которые везут гуманитарную помощь и другие грузы. По строительству будем также решать и бронировать этих людей, потому что их работа важна для страны", – сказал Тимошенко.
Он также рассказал о внедренной системе регионального кураторства.
"Мы отработали такую схему с "гуманитарными пакетами", то есть продуктовыми пакетами, необходимыми человеку на месяц. Они едут в Харьков и другие регионы. За каждой областью закреплена область-сосед, которая все это упаковывает и отправляет. У нас есть 10 регионов, в которые мы доставляем, и 10 регионов, которые за это отвечают. Такая же система будет с восстановлением инфраструктуры", – объяснил замглавы ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".
Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева 16 марта сообщила, что Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине в результате военных действий. Она отметила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.
Ущерб Украины, посчитанный косвенным способом, с учетом потерь экономики в последующие годы составляет более $1 трлн, подсчитали в правительстве.