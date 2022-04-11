Через три-четыре месяца будут готовы первые новые квартиры для вынужденных переселенцев – ОП

"Люди не должны жить в спортзалах или школах. Мы выбрали проекты, которые можно реализовать за три месяца. Это будут именно квартиры – в большинстве двухкомнатные, но и однокомнатные, и трехкомнатные", – рассказал он.

По плану, после восстановления жилья переселенцев в населенных пунктах, которые они покинули, люди смогут вернуться в свои дома, а квартиры для временного проживания будут отданы военным и всем, кто ждал жилье в очередях. Как сообщил заместитель руководителя ОП, в общей сложности для реализации этого проекта выбрано 10 регионов, где в сжатые сроки должны построить десятки тысяч квартир.

В первую очередь таким жильем будут обеспечиваться те переселенцы, которые сейчас находятся в спортзалах и других нежилых помещениях. По данным Тимошенко, руководители областей уже составляют списки тех, кто нуждается в первоочередном переселении. Он также сообщил о договоренности со строителями о выполнении работ с минимальной наценкой, при этом с обеспечением высокого качества. Для того чтобы на выполнение этих работ хватило рабочих, сейчас рассматривается возможность предоставления бронирования строителям.

"Если вы помните, сначала брони получили водители, которые везут гуманитарную помощь и другие грузы. По строительству будем также решать и бронировать этих людей, потому что их работа важна для страны", – сказал Тимошенко.

Он также рассказал о внедренной системе регионального кураторства.

"Мы отработали такую схему с "гуманитарными пакетами", то есть продуктовыми пакетами, необходимыми человеку на месяц. Они едут в Харьков и другие регионы. За каждой областью закреплена область-сосед, которая все это упаковывает и отправляет. У нас есть 10 регионов, в которые мы доставляем, и 10 регионов, которые за это отвечают. Такая же система будет с восстановлением инфраструктуры", – объяснил замглавы ОП.

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