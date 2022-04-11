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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Через три-четыре месяца будут готовы первые новые квартиры для вынужденных переселенцев – ОП

В Офисе президента сообщили, что для реализации проекта выбрано 10 регионов
В Офисе президента сообщили, что для реализации проекта выбрано 10 регионов
Фото: president.gov.ua

Для вынужденных переселенцев на время восстановления инфраструктуры в населенных пунктах, которые они покинули из-за военных действий России, будут построены капитальные дома с квартирами, оснащенными мебелью и бытовой техникой. Первые такие дома в безопасных регионах должны появиться уже через три-четыре месяца. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью изданию "Forbes Україна" .

"Люди не должны жить в спортзалах или школах. Мы выбрали проекты, которые можно реализовать за три месяца. Это будут именно квартиры – в большинстве двухкомнатные, но и однокомнатные, и трехкомнатные", – рассказал он.

По плану, после восстановления жилья переселенцев в населенных пунктах, которые они покинули, люди смогут вернуться в свои дома, а квартиры для временного проживания будут отданы военным и всем, кто ждал жилье в очередях. Как сообщил заместитель руководителя ОП, в общей сложности для реализации этого проекта выбрано 10 регионов, где в сжатые сроки должны построить десятки тысяч квартир.

В первую очередь таким жильем будут обеспечиваться те переселенцы, которые сейчас находятся в спортзалах и других нежилых помещениях. По данным Тимошенко, руководители областей уже составляют списки тех, кто нуждается в первоочередном переселении. Он также сообщил о договоренности со строителями о выполнении работ с минимальной наценкой, при этом с обеспечением высокого качества. Для того чтобы на выполнение этих работ хватило рабочих, сейчас рассматривается возможность предоставления бронирования строителям.

"Если вы помните, сначала брони получили водители, которые везут гуманитарную помощь и другие грузы. По строительству будем также решать и бронировать этих людей, потому что их работа важна для страны", – сказал Тимошенко.

Он также рассказал о внедренной системе регионального кураторства.

"Мы отработали такую схему с "гуманитарными пакетами", то есть продуктовыми пакетами, необходимыми человеку на месяц. Они едут в Харьков и другие регионы. За каждой областью закреплена область-сосед, которая все это упаковывает и отправляет. У нас есть 10 регионов, в которые мы доставляем, и 10 регионов, которые за это отвечают. Такая же система будет с восстановлением инфраструктуры", – объяснил замглавы ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".

Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева 16 марта сообщила, что Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине в результате военных действий. Она отметила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.

Ущерб Украины, посчитанный косвенным способом, с учетом потерь экономики в последующие годы составляет более $1 трлн, подсчитали в правительстве. 

Теги: недвижимость, строительство, жилье, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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