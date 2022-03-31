За сутки в "Дію" подали более 20 тыс. заявок о разрушенном имуществе – Шмыгаль

"Работаем над планом восстановления Украины. Для этого системно считаем все убытки. Вчера в "Дії" уже заработала возможность предоставить информацию о разрушенном имуществе. За сутки получили уже более 20 тыс. таких заявок", – сказал Шмыгаль.
Он пообещал, что все заявки будут тщательно проработаны, "чтобы после нашей победы восстановление было системным".
Премьер-министр также констатировал, что в последнюю неделю страна начала возвращаться к работе, "бизнес начинает приходить в себя после первого шока", начинают работать несколько крупнейших заводов, а более 120 тыс. предпринимателей за последние дни подали заявку на переход на новую систему налогообложения – 2% с оборота.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".
Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева 16 марта сообщила, что Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине в результате военных действий. Она отметила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов составляют $564,9 млрд, заявила 28 марта первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко. Эта сумма включает $119 млрд потерь инфраструктуры, $90,5 млрд ущерба от разрушений жилых домов и другого имущества населения, $112 млрд потерь ВВП в 2022 году и другой ущерб.
Ущерб Украины, посчитанный косвенным способом, с учетом потерь экономики в последующие годы составляет более $1 трлн, заявил в конце марта Шмыгаль.