За сутки в "Дію" подали более 20 тыс. заявок о разрушенном имуществе – Шмыгаль

"Работаем над планом восстановления Украины. Для этого системно считаем все убытки. Вчера в "Дії" уже заработала возможность предоставить информацию о разрушенном имуществе. За сутки получили уже более 20 тыс. таких заявок", – сказал Шмыгаль.

Он пообещал, что все заявки будут тщательно проработаны, "чтобы после нашей победы восстановление было системным".

Премьер-министр также констатировал, что в последнюю неделю страна начала возвращаться к работе, "бизнес начинает приходить в себя после первого шока", начинают работать несколько крупнейших заводов, а более 120 тыс. предпринимателей за последние дни подали заявку на переход на новую систему налогообложения – 2% с оборота.

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