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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-губернатор штата Нью-Йорк передал Украине дома для временного проживания

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Такие конструкции в США использовали для обеспечения проживания людей после природных катастроф
Такие конструкции в США использовали для обеспечения проживания людей после природных катастроф
Фото: Віктор Микита - голова Закарпатської ОДА / Facebook

Во время визита в Закарпатье бывший губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки передал помощь от Центра лидерства George E. Pataki Leadership Center и Фонда помощи Украине The Ukrainian relief found в виде специальных модульных домов, которые могут обеспечить временное проживание людей в любых условиях. Об этом сообщил в Facebook руководитель Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Эти дома монтируются в считанные минуты, быстро и легко транспортируются, имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период. По словам Патаки, такие конструкции в США использовали для обеспечения проживания людей после природных катастроф.

"Учитывая это, вместе с заместителем руководителя Офиса президента Игорем Жовквой предложили американским коллегам рассмотреть возможность поставки и компактного расположения городков из модульных домов в регионах, которые сегодня освобождены ВС Украины от оккупанта, и где люди остались без крова из-за бомбежки. Это позволит пострадавшим временно проживать на собственных участках и восстанавливать и ремонтировать свое поврежденное жилье", – сказал Микита.

Бывший губернатор штата Нью-Йорк предложил создать общий фонд в Закарпатье, который мог бы аккумулировать благотворительные взносы из США для развития мест компактного проживания вынужденно перемещенных лиц.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139747461914813&id=100076386781075

Контекст:

Премьер-министр окарины Денис Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія". За сутки украинцы подали через приложение более 20 тыс. заявок о разрушенном в результате действий российских оккупантов имуществе.

Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева 16 марта сообщила, что Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине в результате военных действий. Она отметила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов составляют $564,9 млрд, заявила 28 марта первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко. Эта сумма включает $119 млрд потерь инфраструктуры, $90,5 млрд ущерба от разрушений жилых домов и другого имущества населения, $112 млрд потерь ВВП в 2022 году и другой ущерб.

Ущерб Украины, посчитанный косвенным способом, с учетом потерь экономики в последующие годы составляет более $1 трлн, заявил в конце марта Шмыгаль.

Теги: США, помощь, жилье, война России против Украины, разрушения, Виктор Микита
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