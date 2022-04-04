Экс-губернатор штата Нью-Йорк передал Украине дома для временного проживания

Такие конструкции в США использовали для обеспечения проживания людей после природных катастроф Фото: Віктор Микита - голова Закарпатської ОДА / Facebook

Эти дома монтируются в считанные минуты, быстро и легко транспортируются, имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период. По словам Патаки, такие конструкции в США использовали для обеспечения проживания людей после природных катастроф.

"Учитывая это, вместе с заместителем руководителя Офиса президента Игорем Жовквой предложили американским коллегам рассмотреть возможность поставки и компактного расположения городков из модульных домов в регионах, которые сегодня освобождены ВС Украины от оккупанта, и где люди остались без крова из-за бомбежки. Это позволит пострадавшим временно проживать на собственных участках и восстанавливать и ремонтировать свое поврежденное жилье", – сказал Микита.

Бывший губернатор штата Нью-Йорк предложил создать общий фонд в Закарпатье, который мог бы аккумулировать благотворительные взносы из США для развития мест компактного проживания вынужденно перемещенных лиц.