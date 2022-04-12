В Мариуполе разрушено 40% многоэтажек – горсовет

"Дома 84 тыс. мариупольцев полностью разрушены. Это 40% многоэтажек или около 2 млн м². Необходимо $2,3 млрд, чтобы построить такое количество жилья и создать там хотя бы базовые условия для проживания", – говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам горсовета, на восстановление инфраструктуры города нужно до $12,5 млрд.

"Единственная спецоперация, которую успешно провел Путин, – это спецоперация по уничтожению Мариуполя и убийству мирных жителей. Фашистская Германия в 1941 году казалась непобедимой. Но в конце концов зло было наказано. Военные преступники гнили в тюрьмах или были ликвидированы. Десятки лет немцы платили репарации. Так будет и с Россией. Они заплатят за все", – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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