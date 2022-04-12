В Мариуполе появился собственный символ стойкости. Его фото опубликовал "Азов"

"Орки разрушают и без того разрушенный Мариуполь. Но вы помните шкафчик [в разрушенной оккупантами Бородянке Киевской области], ставший символом стойкости? В городе у моря есть стойкая батарея. Белая, стальная, она продолжает всеми силами держаться за относительно уцелевшую стену", – отметили в посте.

Защитники Мариуполя сравнили батарею с характером местных жителей.

"Россияне перестают бомбить захваченные ими районы и раздают хлеб и воду – людям, которые до их прихода имели все. Но стальные характеры держатся. Держатся за главную надежду на победу, победу над жестоким русским "освобождением", как за устоявшую стену", – заявили в "Азове".

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