  "Я понимаю, почему она молчит". Кривошапко прокомментировал игнорирование Денисовой войны РФ против Украины

"Я понимаю, почему она молчит. Мы с Таней долгое время не общались. Так получилось, что пообщались за пару месяцев до войны. Я понимаю, почему это происходит.... Слушайте, она женщина, я мужчина. Не хочу даже..." – сказал он.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала войны России против Украины Кривошапко стал волонтером. Он помогает переселенцам из своего родного города Мариуполя, а также жителям других городов Донецкой области и Харькова.

Певец был женат на хореографе Татьяне Денисовой с 2011-го до 2012 года. Они познакомились на проекте "Х-фактор", где Денисова была постановщицей, а Кривошапко – конкурсантом.

Хореограф Илона Гвоздева заявила, что молчание Денисовой о военной агрессии РФ против Украины – преступление.