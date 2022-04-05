  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу

По словам Гвоздевой, артистка ей не ответила.

"Денисова меня заблокировала. Это был самый короткий ответ в истории нашего с ней общения. Молчание – это тоже преступление", – заявила Гвоздева.

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Контекст:

4 марта Гвоздева сообщила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты. 19 марта хореограф вместе с детьми выехала из Украины в Венгрию, а затем – в Италию.

Татьяна Денисова с 2009-го по 2016 год была одним из постоянных членов жюри и хореографом украинского телепроекта "Танцюють всі" на канале СТБ. В январе 2017 года канал закрыл шоу.

С 2017-го по 2021 год Денисова была наставником и хореографом российского шоу "Танцы" на канале ТНТ.

5 февраля 2022 года канал СТБ заявил, что хореограф является членом жюри нового проекта "Танці. World of Dance", премьера которого была запланирована на весну 2022 года. Украинских зрителей возмутило появление Денисовой в украинском проекте после работы на российском телевидении.

После нападения РФ на Украину Денисова замалчивает российскую агрессию. Последний пост на ее странице в Instagram появился 28 февраля – артистка опубликовала черный квадрат без каких-либо комментариев со своей стороны. Она также ограничила возможность комментировать ее пост.