Бульвар Шоубиз
 
05 апреля, 2022
 
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"Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу

 
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Гвоздева о Денисовой: Молчание это тоже преступление
Гвоздева о Денисовой: Молчание – это тоже преступление
Фото: ilonagvozdeva / Instagram, tayanadenisova / Instagram

Украинский хореограф Илона Гвоздева 4 апреля в интервью YouTube-каналу Dorotye заявила, что после нападения РФ на Украину написала сообщение своей коллеге Татьяне Денисовой, в котором призвала не замалчивать российскую агрессию.

По словам Гвоздевой, артистка ей не ответила. 

"Денисова меня заблокировала. Это был самый короткий ответ в истории нашего с ней общения. Молчание – это тоже преступление", – заявила Гвоздева.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 марта Гвоздева сообщила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты. 19 марта хореограф вместе с детьми выехала из Украины в Венгрию, а затем – в Италию

Татьяна Денисова с 2009-го по 2016 год была одним из постоянных членов жюри и хореографом украинского телепроекта "Танцюють всі" на канале СТБ. В январе 2017 года канал закрыл шоу.

С 2017-го по 2021 год Денисова была наставником и хореографом российского шоу "Танцы" на канале ТНТ.

5 февраля 2022 года канал СТБ заявил, что хореограф является членом жюри нового проекта "Танці. World of Dance", премьера которого была запланирована на весну 2022 года. Украинских зрителей возмутило появление Денисовой в украинском проекте после работы на российском телевидении. 

После нападения РФ на Украину Денисова замалчивает российскую агрессию. Последний пост на ее странице в Instagram появился 28 февраля – артистка опубликовала черный квадрат без каких-либо комментариев со своей стороны. Она также ограничила возможность комментировать ее пост.

Теги: война России против Украины, Татьяна Денисова, Илона Гвоздева
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