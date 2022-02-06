Пользователей сети возмутило возвращение работающего в РФ хореографа Денисовой в шоу "Танці. World of dance" на СТБ

С 2017-го по 2021 год Татьяна Денисова была наставником и хореографом российского шоу-проекта "Танцы" Фото: tayanadenisova / Instagram

"Татьяна Денисова – хореограф, режиссер, креативный продюсер, чьи постановки – это всегда сочетание сильнейшей хореографии и глубоких эмоций. Бессменная судья и муза проекта "Танцуют все" на телеканале СТБ", – представили Денисову на странице канала в соцсети.

"А Татьяна решила на двух стульях сидеть", – прокомментировала mulyar_olena.

"Когда певец или певица выступает в России, то она или он предатель, а если актер или танцор, то можно?" – спросил mikki.off.

"Денисова, вы серьезно? Между Россией и Украиной летать будет?" – написал fozzi_123.

"Так, а почему Денисова? У нее что, работа в Москве закончилась? Как-то неправильно", – отреагировала yaroslava_kuzya.

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