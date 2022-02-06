Пользователей сети возмутило возвращение работающего в РФ хореографа Денисовой в шоу "Танці. World of dance" на СТБ

"Татьяна Денисова – хореограф, режиссер, креативный продюсер, чьи постановки – это всегда сочетание сильнейшей хореографии и глубоких эмоций. Бессменная судья и муза проекта "Танцуют все" на телеканале СТБ", – представили Денисову на странице канала в соцсети.
"А Татьяна решила на двух стульях сидеть", – прокомментировала mulyar_olena.
"Когда певец или певица выступает в России, то она или он предатель, а если актер или танцор, то можно?" – спросил mikki.off.
"Денисова, вы серьезно? Между Россией и Украиной летать будет?" – написал fozzi_123.
"Так, а почему Денисова? У нее что, работа в Москве закончилась? Как-то неправильно", – отреагировала yaroslava_kuzya.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Татьяна Денисова родилась 11 февраля 1980 года. С 2009-й по 2016 год она была одним из постоянных членов жюри и хореографом украинского телепроекта "Танцюють всі" на канале СТБ. В январе 2017 года канал закрыл шоу.
С 2017-го по 2021 год Денисова была наставником и хореографом российского шоу-проекта "Танцы".
У Денисовой есть 12-летний сын Лев от украинского акробата Ильи Страхова. С 2011-го по 2012 год она жила в браке с украинским певцом Александром Кривошапко.