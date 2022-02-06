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06 февраля, 2022
 
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Пользователей сети возмутило возвращение работающего в РФ хореографа Денисовой в шоу "Танці. World of dance" на СТБ

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С 2017-го по 2021 год Татьяна Денисова была наставником и хореографом российского шоу-проекта "Танцы"
С 2017-го по 2021 год Татьяна Денисова была наставником и хореографом российского шоу-проекта "Танцы"
Фото: tayanadenisova / Instagram

Телеканал СТБ 5 февраля в Instagram огласил имена членов жюри украинской адаптации формата World of Dance – шоу "Танці. World of dance", среди которых оказались украинский хореограф Евгений Кот, американский танцор украинского происхождения Максим Чмерковский, а также строящая карьеру в РФ украинский хореограф Татьяна Денисова, выбор которой возмутил пользователей сети.

"Татьяна Денисова – хореограф, режиссер, креативный продюсер, чьи постановки – это всегда сочетание сильнейшей хореографии и глубоких эмоций. Бессменная судья и муза проекта "Танцуют все" на телеканале СТБ", – представили Денисову на странице канала в соцсети.

"А Татьяна решила на двух стульях сидеть", – прокомментировала mulyar_olena.

"Когда певец или певица выступает в России, то она или он предатель, а если актер или танцор, то можно?" – спросил mikki.off.

"Денисова, вы серьезно? Между Россией и Украиной летать будет?" – написал fozzi_123.

"Так, а почему Денисова? У нее что, работа в Москве закончилась? Как-то неправильно", – отреагировала yaroslava_kuzya.

Контекст:

Татьяна Денисова родилась 11 февраля 1980 года. С 2009-й по 2016 год она была одним из постоянных членов жюри и хореографом украинского телепроекта "Танцюють всі" на канале СТБ. В январе 2017 года канал закрыл шоу.

С 2017-го по 2021 год Денисова была наставником и хореографом российского шоу-проекта "Танцы".

У Денисовой есть 12-летний сын Лев от украинского акробата Ильи Страхова. С 2011-го по 2012 год она жила в браке с украинским певцом Александром Кривошапко.

Теги: СТБ, Максим Чмерковский, танцы, Татьяна Денисова, хореограф, судья, Евгений Кот, жюри
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