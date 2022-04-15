Украинцы подали через "Дію" почти 77 тыс. заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе

"На сегодняшний день рашисты уже оставили без жилья более 219,6 тыс. человек. Это 37 550 уникальных адресов по всей Украине! Это более 3600 объектов культурного наследия", – написала она.
Шуляк отметила, что заявки продолжают поступать.
"Больно представить цифры, которые будут в конечном итоге после нашей победы. Мы знаем, что сражаемся с кровожадным злом, которое стремится уничтожить нашу страну, поэтому готовы к таким материальным потерям и с холодным умом нарабатываем стратегии восстановления Украины. Главное сейчас – сохранить жизнь наших людей. Волю, достоинство и независимость у нас не отнять. А Украину отстроим!" – написала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль.
Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева 16 марта сообщила, что Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине в результате военных действий. Она отметила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.