Украинцы подали через "Дію" почти 77 тыс. заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе

Только согласно поданным заявкам, без жилья остались более 219,6 тыс. человек Фото: EPA

"На сегодняшний день рашисты уже оставили без жилья более 219,6 тыс. человек. Это 37 550 уникальных адресов по всей Украине! Это более 3600 объектов культурного наследия", – написала она.

Шуляк отметила, что заявки продолжают поступать.

"Больно представить цифры, которые будут в конечном итоге после нашей победы. Мы знаем, что сражаемся с кровожадным злом, которое стремится уничтожить нашу страну, поэтому готовы к таким материальным потерям и с холодным умом нарабатываем стратегии восстановления Украины. Главное сейчас – сохранить жизнь наших людей. Волю, достоинство и независимость у нас не отнять. А Украину отстроим!" – написала она.

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