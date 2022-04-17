Когда россияне вторглись в Сумскую область, их встретила тероборона, регулярных ВСУ почти не было – глава ОВА

"На тот момент на территории Сумской области почти не было регулярных войск ВСУ. Немного было в Ахтырке, в других городах, но их было очень мало. Все ожидали наступления в Донецкой, Луганской областях, поэтому даже те части, которые постоянно дислоцировались в Сумской области, отбыли в восточном направлении", – сказал он.

По словам главы обладминистрации, в регионе "была тероборона, партизаны, местные с "коктейлями Молотова".

"Когда мы с утра поняли, что нам нечем "встречать" россиян, мы созвонились с Генштабом, с руководством ВСУ – нам рекомендовали делать "коктейли" и забрасывать ими колонны. Мы так и поступали", – объяснил Живицкий.

Он отметил, что первые противостояния местных жителей с оккупантами начались примерно во второй половине 24 февраля.

"Случилось как? Они не планировали воевать у нас на территории, и мы, в принципе, не были готовы воевать в Сумской области. Они прошли через Сумы, вышли, и тогда мы начали "закрывать" города – обустраивать блокпосты, расставлять тероборону. Тероборона вышла на всех въездах и выездах из Сум. И когда они во второй раз попытались зайти в город, то начались уличные бои, перестрелки", – рассказал Живицкий.

Он подчеркнул, что сражаться с захватчиками только "на Курском проспекте вышли сотни местных жителей".

"У кого-то были автоматы, кто-то успел получить стрелковое оружие как тероборона. Тогда еще были первые пленные россияне. Сумщина во многом была первой: мы первыми встретили врага, первыми взяли в плен российских военных, первыми захватили их технику, автомобили", – сообщил Живицкий.

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