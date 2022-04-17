В Сумской области нашли брошенные оккупантами остатки химического оружия, в том числе зарин – мэр Тростянца

"Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия – это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. Сейчас этим занимается Служба безопасности Украины. Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам", – сказал Бова.
Он добавил, что за месяц, который оккупанты находились в Тростянце, они расставили на территории много растяжек, заминировали кладбища, лесопосадки, парковые зоны, административные объекты.
ГСЧС и военные ежедневно разминируют новые участки, но все еще остаются опасные места.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы.
После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.
В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.
Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. Минобороны Украины и Пентагон проверяют эту информацию.
Сумская область – один из регионов, где активные боевые действия идут с первых дней масштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля.
Тростянец был освобожден от российских оккупантов 26 марта, об освобождении Сумской области глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил 8 апреля.
В Сумской области подтверждена гибель более 100 мирных жителей, многие тела после ухода российских войск нашли со связанными руками и следами пыток, а также – выстрелов в голову.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что в некоторых населенных пунктах Киевской, Черниговской и Сумской областей, которые были под российской оккупацией, преступления оккупантов были даже хуже, чем зверства нацистов во время Второй мировой войны.