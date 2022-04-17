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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области нашли брошенные оккупантами остатки химического оружия, в том числе зарин – мэр Тростянца

Ампулы с предположительно химическим оружием нашли в Тростянецком районе Сумской области
Ампулы с предположительно химическим оружием нашли в Тростянецком районе Сумской области
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

После выхода российских военных в селе Белка Тростянецкого района Сумской области обнаружили ампулы с опасными химическими веществами, в частности, зарином. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал 16 апреля мэр Тростянца Юрий Бова.

"Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия – это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. Сейчас этим занимается Служба безопасности Украины. Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам", – сказал Бова.

Он добавил, что за месяц, который оккупанты находились в Тростянце, они расставили на территории много растяжек, заминировали кладбища, лесопосадки, парковые зоны, административные объекты.

ГСЧС и военные ежедневно разминируют новые участки, но все еще остаются опасные места. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. 

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.

Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. Минобороны Украины и Пентагон проверяют эту информацию.

Контекст:

Сумская область – один из регионов, где активные боевые действия идут с первых дней масштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля.

Тростянец был освобожден от российских оккупантов 26 марта, об освобождении Сумской области глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил 8 апреля.

В Сумской области подтверждена гибель более 100 мирных жителей, многие тела после ухода российских войск нашли со связанными руками и следами пыток, а также – выстрелов в голову.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в некоторых населенных пунктах Киевской, Черниговской и Сумской областей, которые были под российской оккупацией, преступления оккупантов были даже хуже, чем зверства нацистов во время Второй мировой войны.

Теги: химическое оружие, Сумская область, война России против Украины, российские оккупанты, Тростянец
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