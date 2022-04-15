Путин может использовать ядерное оружие в Украине – Зеленский

Об этом 15 апреля в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его мнению, Путин может прибегнуть либо к ядерному, либо к химическому оружию – он не ценит жизни народа Украины.

"Не только я – весь мир, все страны должны волноваться, потому что это может быть ненастоящая информация, а может быть правда, – сказал Зеленский. – Химическое оружие, они должны были, они могли сделать, для них жизнь народа – ничто. Вот почему. Мы должны думать, не бояться, а быть готовыми. Но это вопрос не Украины, не только Украины, но и всего мира, я думаю".

CNN's Jake Tapper sits down for an exclusive interview with Ukrainian President Volodymyr Zelensky at the presidential palace in Kyiv https://t.co/r3Ql9kWryC pic.twitter.com/CHQnqvxlo4 — CNN (@CNN) April 15, 2022

Возможность применения РФ тактического или малого ядерного боеприпаса, если Путин придет в отчаяние от того, что не смог одержать хоть какое-то подобие победы в войне против Украины, не исключил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бернс.

По словам главы ЦРУ, администрация президента США Джо Байдена серьезно относится к угрозе применения РФ ядерного оружия, "учитывая возможное отчаяние президента Путина и российского руководства, если принимать во внимание военные неудачи, с которыми они столкнулись" после нападения на Украину 24 февраля.

В то же время Бернс отметил, что у него нет информации о развертывании российских войск или перемещении вооружений, которые указывали бы на такие планы.

В Минобороны Украины заявили, что сейчас нет признаков возможного применения Россией ядерного оружия, назвав это "последним козырем РФ".

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.